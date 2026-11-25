"AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı. Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Fosil ifadesi yüzünden dünya ve insanlık kaybetti."