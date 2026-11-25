Kurum, BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell için, “Genel sekreter yardımcımız, baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde kimse bize müdahale edemez. ‘Şu şöyle olsun’ diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada kendisinin bir müdahale girişimi de oldu. Ben de yerine geçmesini söyledim” dedi.
Kurum, perde arkasında yaşananları şöyle anlattı:
- “Birilerine şirin gözükeceğiz diye adım atmayız. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri görmezden gelemeyiz. Tarihimizin en büyük zirvesini gerçekleştirdik. Bir grup bir kelimeye takıldı, beklentilerini dayattı."
Bakan Kurum, şöyle devam etti:
- "AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı. Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Fosil ifadesi yüzünden dünya ve insanlık kaybetti."
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