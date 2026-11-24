Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Antalya'da gerçekleştirilen COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin organizasyon başarısına dikkat çeken Kurum, müzakerelerde yaşanan anlaşmazlıklar ve Avrupa Birliği'nin tutumuna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmeyeceğini belirten Kurum,
"Biz bir kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Bir duruşumuz var. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri gözden gelemeyiz"ifadelerini kullandı.
26 milyar doları aşan anlaşma imzalandı
Kurum, COP31 kapsamında 196 ülkenin temsil edildiğini, 102 liderin ve 300'ün üzerinde bakanın ağırlandığını belirterek farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşmalara imza atıldığını açıkladı.
Bakan Kurum, zirvede yaşanan tartışmalardan Avrupa Birliği'nin tutumuna, BM yetkilisiyle arasında geçen diyalogdan Gana temsilcisiyle yaşanan iletişim sorununa kadar merak edilen soruları yanıtladı.
Bakan Kurum'un gazetecilerle soru-cevap görüşmesi şöyle;
- COP31’de ne yaşandı, eleştiriler var?
Biz bir kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Bir duruşumuz var. Ve birilerinin dayatmasına bu anlamda boyun eğecek değiliz. Birilerine şirin gözükeceğiz diye adım atmayız. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri gözden gelemeyiz.
Türkiye bu tavırla başkanlık yapmıştır. yapmıştır.Tabii bizi eleştirenlerin böyle bir duruşu yok. Böyle bir duruştan haberi yok. Bakın dünya sistemi eleştiriyor, sistemin sonuç üretemediğini eleştiriyor, bizdeki muhalifler bizi eleştirmek için bu durumu fırsat biliyor.
Bakın biz çok büyük bir organizasyon yaptık. 196 ülkeyi, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 102 lideri, 300’ün üzerinde bakanı ağırladık. Tarihimizin en büyük zirvesini gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer eşi hanımefendiye teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.
Böylesi bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Antalya'ya, Antalyalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemize çok önemli anlaşmalarda ekonomik girdi kaydettik.
Farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladık.
Çok şeffaf bir başkanlık yürüttük. Müzakereler Avustralya’daydı, biz COP Başkanı olarak devreye girdik. Oradaki 196 ülkeyi dinledik. Tüm gruplarla görüştük, beklentilerini not ettik. İnanın fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık, uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Ve bu tüm dünyanın takdirini topladı. 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle, 102 liderle, 300'ü aşkın bakanla tarihimizin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı.
AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı; illa bu olacak diye…
Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Milli menfaatlerimiz var, ülkemizin bir politikası var. Biz yine daha önce alınan kararı metne yansıttık. Ama bu da onlara yetmedi. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Biz orada çok önemli kararları metne koyduk. Eğer bir irade ise, uygulama iradesi ise en büyüğünü koymuşuz. Dolayısıyla bu iradeyi görmezden gelip benim dediğim olsun yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Neticede dün konuşanların hepsinin hedefinde de onlar vardı.
Tabii bizim başkanlık olarak yapabileceğimiz bu. Yani tarafları bir araya getireceğiz, uzlaşmaların zeminini hazırlayacağız ve uzlaşı çıkarsa da kararları yürüteceğiz. Ama bir ülkenin itirazı neticede bu kararın çıkmamasını sağladı. Kolay bir iş değil. 196 ülkeyi aynı masanın etrafında toplayıp aynı kararı çıkaracaksınız. Bugünkü siyasi konjonktürdeki sorunlar, bugünkü siyasi konjonktürdeki problemler ister istemez o masadaki kararlara doğrudan veya dolaylı etki yapıyor. noktada irade göstermesini sağlaması gereken her türlü işi, sorumluluğu yaptık.
- Soru: Çok konuşulan bir konu var Sayın Simon Stell ile bir diyaloğunuz oldu. Onu açıklayabilir misiniz? Sizin perspektifinizi merak ediyoruz.
Genel sekreter yardımcımız, baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. Şu şöyle olsun diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız.
Orada bir müdahale girişimi de oldu kendisin. Ben de yerine geçmesini söyledim.
- Soru: Bir de efendim sizin bir Gana Temsilcisiyle özür dilediğiniz iddiası var bu doğru mu söz alamadığı için nezaketeden de olsa?
Şimdi orada toplantıyı sabote etmeye çalışan gruplar vardı. O grupları engellemek adına ben ülkelere söz vereceğimi ama maddeye geçince vereceğimi kendilerine ifade ettim. Söz isteyen ülkeler vardı birkaç tane. O ülkelere de bu açıklama çerçevesinde söz verdik. O Gana’da da işleyiş hatası oldu, sözünü kestik. Orada da Ganalı Bakanımızı haksız yere üzdüğümüzü gördük, yanlış anlamaya gidermek istedik, Ganalı kardeşlerimizle konuştuk, hallettik.
- Soru: Fosil yakıt, biraz o kelime kullanımı sanırım sıkıntılı olduğunu ifade ettiniz. Bir de diğer ayağabakarsak, AB'nin değil de fosil yakıt üretimi sağlayan yani aslında fosil yakıt, Suudi Arabistan gibi ülkelerin perspektifi nasıldı bu konuda?
Çok olumluydu bence. Her türlü olumlu yaklaşımı sergilediler. Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela, Rusya yani gerçekten sorumluk alarak bu grupta ilerleme adına önemli irade koydular.
Ben onlara teşekkürlerimi ifade ediyorum.
Yani fosil yakıtla ilgili ifadeyi de koyduk.
Elektrifikasyon noktasında %35'e ilerleme ifadesini koyduk.
Uyum finansmanının 3 katına çıkarılmasını koyduk.
Yine karbon yakalama teknolojilerini 1,5 derece hedefi doğrultusunda koyduk.
Metan emisyonlarının azaltılması noktasında mutabakata vardık.
Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi.
Yani kaybeden kim? Dünya.
Kaybeden kim? İnsanlık.
Yazık oldu.
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