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İklim hedefine müzakere salonunda ulaşılmaz

Ekonomi Servisi04:00, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da COP tarihinde ilk kez iş dünyasının Liderler Zirvesi ile eş zamanlı olarak bir araya geldiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada özel sektörün enerjisini harekete geçirmeyen bir iklim politikasının başarılı olma şansına sahip olmadığını vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da hükümetlerin anlaşmaları imzaladığını, iş dünyasının ise yatırımlar yaptığını belirterek, "İklim hedeflerine, müzakere salonlarında ulaşılmaz. Bu hedeflere fabrikalarda, tarlalarda ve şantiyelerde ulaşılır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Antalya’da düzenlenen COP31 İş ve Yatırım Zirvesi’nin ilk gününde iklim hedeflerinin yatırıma dönüştürülmesi, enerji güvenliği ve özel sektörün yeşil dönüşümdeki rolü ele alındı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi ve ekolojinin birbirini desteklediğini, yeşil dönüşümün fosil yakıt ithalatını azaltarak makroekonomik istikrara da katkı sağlayacağını belirtti. İklim hedeflerinin yatırıma dönüşmesi için finansmana hazır projelerin, uygun finansman araçlarının ve kamu-özel sektör iş birliğinin önemini vurgulayan Yılmaz, “Özel sektörü görmeyen, özel sektörün enerjisini harekete geçirmeyen bir iklim politikası başarılı olma şansına sahip değildir” dedi.

ELEKTRİĞİN PAYINI %35'E ÇIKARACAĞIZ

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COP31’i bir “uygulama COP’u” olarak konumlandırdıklarını belirterek, 2035’e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35’e, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15’e çıkarma hedeflerini paylaştı. İklim hedeflerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmek amacıyla başlatılan İklim Uygulama Köprüsü’ne değinen Kurum, “Amacımız şu, ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek. Finansmanla projeyi, teknolojiyle ihtiyacı buluşturmak, bu köprünün en sağlam ayağı ise iş dünyamız” dedi. TOBB ile kurdukları ortaklığın özel sektörün yatırım ve üretim gücünü COP31 sürecine dahil etme iradesine dayandığını vurgulayan Kurum, iş dünyasıyla oluşturulan iş birliğini uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek istediklerini belirterek TOBB’a ve zirveye katkı sağlayan iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

ADİL REKABETE İHTİYAÇ VAR

TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da COP tarihinde ilk kez iş dünyasının Liderler Zirvesi ile eş zamanlı olarak bir araya geldiğine dikkat çekti. İş dünyasının COP'ta bir misafir değil, masada olduğunu, iklim değişikliğinin her işletmeyi etkilediğini, hükümetlerin kuralları koyduğunu, iş dünyasının da buna göre hareket ettiğini söyledi. Hükümetlerin anlaşmaları imzaladığını, iş dünyasının ise yatırımları yaptığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "İklim hedeflerine, müzakere salonlarında ulaşılmaz. Bu hedeflere fabrikalarda, tarlalarda ve şantiyelerde ulaşılır. Bu hedeflere, iş dünyası sayesinde ulaşılır. Şunu çok açık söyleyeyim, iklim eylemi iş dünyası için bir maliyet değil, neslimizin en büyük yatırım fırsatıdır. İhtiyacımız olan şeylerin çoğu zaten mevcut, teknoloji hazır, ihtiyacımız olan tek şey uygulama. Ancak iş dünyası bunu tek başına yapamaz, net ve istikrarlı politikalara ihtiyacımız var. Daha hızlı izinlere, adil rekabete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

REFORMLAR GENÇ İSTİHDAMI ODAKLI OLMALI

COP31 İş Forumu CEO’su Sarp Kalkan’ın moderatörlüğündeki “What Makes Climate Policy Investable?” (İklim Politikalarını Yatırım Yapılabilir Kılan Nedir?) oturumunda, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, iklim finansmanının önündeki engelleri değerlendirdi. Ajay Banga, Dünya Bankası’nın özel sektör sermayesini harekete geçirmeye yönelik reformlarına değindi.

  • Eylemsizliğin maliyeti çok daha yıkıcı
  • COP 31 İş Dünyası Forumu kapsamında düzenlenen “Climate Policy in a Changing World” (Değişen Dünyada İklim Politikaları) başlıklı panelde, iklim eylemi ile ekonomik büyümenin ayrılmaz bir bütün olduğu ve sürdürülebilir bir gelecek için kamu, özel sektör ile yerel yönetimlerin acilen güçlü iş birlikleri kurması gerektiği vurgulandı. Avrupa İklim Vakfı CEO'su Laurence Tubiana'nın moderatörlüğünde bir araya gelen Londra Belediye Başkanı Lord Sadiq Khan ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Başkanı Peter Bakker, iklim krizinin ahlaki bir tartışmadan çıkarak arz zinciri ve sigorta risklerini doğrudan etkileyen net bir ekonomik zorunluluğa dönüştüğünü belirterek, eylemsizliğin maliyetinin harekete geçmekten çok daha yıkıcı olduğunun altını çizdi. Sadiq Khan, "Dünyada enerjinin yüzde 70'inden fazlasını biz tüketiyoruz. Ya sorunun parçası olabiliriz ya da çözümün kendisi" şeklinde konuştu.

Başlıklar :Sarp KalkanCOP31TOBB
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İklim hedefine müzakere salonunda ulaşılmaz
TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da COP tarihinde ilk kez iş dünyasının Liderler Zirvesi ile eş zamanlı olarak bir araya geldiğine dikkat çekti.
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