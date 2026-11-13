KOBi’lerden yerli üretime güçlü katkı

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Türkiye’nin sanayide yerlileşme hedefinde küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) önemli bir potansiyel taşıyor. Büyük sanayi kuruluşlarına tedarik sağlayan işletmeler, daha önce yurt dışından temin edilen parça, ekipman ve ara mallarını yerli imkânlarla üretmek için yatırımlarını artırıyor. Özellikle makine, otomotiv yan sanayi, metal işleme, plastik, kimya ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, mühendislik ve üretim kabiliyetlerini geliştirerek ithal ürünlere alternatif çözümler ortaya koyuyor.

İTHAL GİRDİYE YERLİ ALTERNATİF

Sanayide kullanılan makine parçaları, teknik ekipmanlar ve özel üretim bileşenleri, yerlileştirme çalışmalarının öncelikli alanları arasında bulunuyor. CNC işleme, hassas üretim, kalıp teknolojileri ve otomasyon sistemlerine yönelik yatırımlar, KOBİ’lerin daha önce ithal edilen ürünleri yurt içinde üretebilmesine imkân sağlıyor. Bu gelişme, işletmelerin tedarik maliyetlerini ve yurt dışına bağımlılığını azaltırken yerli sanayi ekosisteminin genişlemesine de katkı sunuyor. KOBİ’lerin geliştirdiği ürünler, büyük ölçekli üreticilerin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanmasını destekliyor.

TEDARİK ZİNCİRİ GÜÇLENİYOR

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, lojistik maliyetleri ve teslimat süreleri, yerli tedarikçilerin önemini artırıyor. Yurt içindeki üreticilerden temin edilen ara malları, sanayi işletmelerinin dış kaynaklı risklere karşı daha dirençli olmasına yardımcı oluyor. Ana sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yapan KOBİ’ler de kalite standartlarını yükselterek tedarik zincirinde daha fazla sorumluluk üstleniyor. Böylece küçük işletmeler, yalnızca üretim süreçlerine destek veren firmalar olmaktan çıkarak katma değerli ürün geliştiren sanayi paydaşlarına dönüşüyor.

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YENİ YATIRIMLARA ZEMİN HAZIRLIYOR

Yerlileştirme çalışmaları, KOBİ’lerin makine parkurlarını yenilemesini, dijital üretim teknolojilerine yönelmesini ve nitelikli personel istihdam etmesini teşvik ediyor. Üretim kapasitesindeki bu gelişim, işletmelerin rekabet gücünü artırırken yeni ürünlerin geliştirilmesine de zemin hazırlıyor. Yerli ara malı üretiminin yaygınlaşması, ithalatın azaltılmasının yanı sıra Türkiye’nin ihracat kapasitesine de katkı sağlayabilecek önemli bir fırsat sunuyor.

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