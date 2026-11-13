Ayakkabı sektöründen ortak çözüm çağrısı

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Ticaret ve Sanayi Odaları komite temsilcilerinin katıldığı buluşmada, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Konya ve İstanbul başta olmak üzere üretim merkezlerinin ortak sorunları değerlendirildi.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı'nın ev sahipliğinde dün düzenlenen toplantıda, özellikle Çin'den gelen ayakkabı ithalatının yerli üreticiler üzerindeki etkileri ve ithalat kaynaklı rekabet baskısı gündeme geldi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Ticaret ve Sanayi Odaları komite temsilcilerinin katıldığı buluşmada, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Konya ve İstanbul başta olmak üzere üretim merkezlerinin ortak sorunları değerlendirildi. Sektörün sorunlarına karşı birlikte hareket edilmesi ve çözüm önerilerinin doğrudan ilgili kurumlara taşınması kararlaştırıldı. Seçilmiş komite temsilcilerin-den oluşan yapının sektörel dayanışma açısından taşıdığı önem vurgulandı. Üretim ve istihdam başlıklarında verimlilik sorununa dikkat çekilen görüşmelerde, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının artırılması, maliyet ve lojistik sorunlarının ele alınması gerektiği ifade edildi.

SANAYİCİ VE ÜRETİM ODAKLI DESTEK VURGUSU

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Salıcı, farklı şehirlerden gelen seçilmiş komite temsilcilerinin sektör için önemli bir ortak irade oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçilmiş komite temsilcilerimizden oluşan bu yapımız sektörümüz için çok kıymetlidir. Komiteleri-mizin ortak hareket etme kültürünü yeşerterek birlikte yol yürümesi ve istişare toplantılarımızın sürekliliğini sağlamamız şart. Sorunlarımızı yalnızca konuşmakla kalmıyor, somut çözüm önerilerimizle birlikte doğrudan gerekli yerlere gidiyoruz." Sanayi odaklı kalkınma politikalarının önemine de değinen Salıcı, "Sanayi olmadan kalkınma ve büyüme olamaz. Verilecek destekler bölgesel bazda değil, doğrudan sanayiciyi ve üretimi merkeze alacak şekilde kurgulanmalı ve uygulanmalıdır" dedi.

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