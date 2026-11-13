2,2 milyon kişinin GSS borcu siliniyor

15 maddelik teklifle, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

15 maddelik teklifle, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu düzenleme ile 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın, 5 milyar 627 milyon 666 bin 896 lira tutarındaki prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyor; sağlık hizmetlerine kesintisiz ve kolay erişimlerini teminat altına alıyoruz" dedi.

Teklifle, geçen Meclis'ten geçen fon tasfiye kanununda da yeni fıkra eklenecek. Buna göre tasfiye işlemlerinden sorumlu kuruluş ve bankalar ile bunların görevlendirdiği kişilerin, suç teşkil eden fiilleri hariç olmak üzere, görevlerini yerine getirirken aldıkları karar ve yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluk taşımaması öngörülüyor.

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Güler'in verdiği bilgilere göre olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar lira ara ödeme yapıldı. Toplam ödemelere ilişkin Güler, “Dolayısıyla, bugüne kadar 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır” diye konuştu.

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GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

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Bir milyon vatandaşı ilgilendiriyor: 1 ocak 2017 öncesi GSS borçları siliniyor