Merkez'in enflasyon tahmini %29,5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükselttiklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedefimiz olan yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi. Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu. Tahminlerdeki güncellemede savaş kaynaklı gelişmelerin belirleyici olduğunu vurgulayan Karahan, enerji fiyatlarının önceki rapor dönemine kıyasla daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin enflasyon tahminlerini yukarı çektiğini ifade etti. Karahan döneminde yıl sonu enflasyon tahmini 7'nci kez yukarı yönlü güncellendi.

ÖNCÜ VERİLER OLUMLU

Para politikasında gevşeme sinyali vermediklerinin altını çizen Karahan, talep koşullarının dezenflasyonu destekleyici seviyelerde kalmasını beklediklerini söyledi. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin devam ettiğini, kasım ayına yönelik öncü verilerin de olumlu seyre işaret ettiğini dile getiren Karahan, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler kaynaklı yukarı yönlü risklerin canlılığını koruduğunu kaydetti. Karahan, enflasyon görünümündeki belirsizlikler nedeniyle ihtiyatlı para politikası duruşunu sürdüreceklerini bildirdi.

TL'YE TALEP GÜÇLÜ SEYRETTİ

Karahan, son üç yılda yaşanan çok sayıda şoka rağmen Türk Lirası'na talebin güçlü seyrettiğine dikkat çekti. Vatandaşların TL'ye güveninin sağlıklı şekilde devam ettiğini belirten Karahan, faiz ve stopaj oranlarındaki değişikliklere rağmen TL mevduatın sistem içindeki payının arttığını anlattı. Fatih Karahan, olası bir güven kaybı durumunda politika faizi başta olmak üzere makro ihtiyati ve likidite araçlarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

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FONLARIN ETKİSİ SINIRLI

Fon piyasasındaki gelişmelerin iç talebe etkisini de değerlendiren Karahan, likidite kaynaklı riskleri sınırlamak için proaktif adımlar attıklarını, olağanüstü tasfiyeye konu olan fonlarda yer alan firmaların ciro, ihracat ve istihdam içindeki paylarının sınırlı olduğunu anlattı. Hisse senetlerindeki düşüşün tüketim üzerinde etkili olabileceğini paylaşan Karahan, son aylarda tüketici güveninde gerileme ve bazı öncü göstergelerde talep soğuması görüldüğü bilgisini verdi. Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleri portföyünün 568 milyar liraya ulaştığını da açıklayan Karahan, finansal piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

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