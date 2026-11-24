Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nin kapanış oturumunda Avrupa Birliği (AB) heyetinin, metinde fosil yakıtlara atıf yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye’nin dönem başkanlığında hazırlanan Antalya Mutabakatı’nı reddedip salonu terk etmesi, Ankara ile Brüksel arasındaki yeni bir kırılma oldu. Bu kırılmanın ilk sinyali üç gün önce Berlin’den gelmişti. Berlin’de 19 Kasım Perşembe günü toplanan 2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi’nde kürsüye çıkan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, salondaki Alman otomotiv sanayicilerine bir tarih dersi verdi. Türk otomotivinin hikâyesinin 1967’de MAN, 1971’de Mercedes-Benz yatırımlarıyla başladığını, Türkiye’deki ana sanayi tesislerinin neredeyse tamamının Avrupalı şirketlere ait olduğunu vurguladı. Bolat’ın mesajı “Türkiye’de üretilen bir araç, başından sonuna kadar bir Avrupa değer zincirinin ürünüdür” şeklindeydi.

Macron ve Merz'den skandal anlaşma

Bu cümlenin Berlin’de sarf edilmesinin sebebi, bir ay önce Paris ile Berlin arasında varılan uzlaşı. AB Komisyonu’nun martta açıkladığı Sanayi Hızlandırma Yasası, kamu ihalelerinde ve teşviklerde “Avrupa mallarına” öncelik getiriyor. Komisyon başlangıçta Gümrük Birliği gereği Türk ürünlerini AB menşeli saymayı düşünüyordu. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in vardığı prensip anlaşması, “Made in Europe” etiketini 27 AB üyesi ile İngiltere ve EFTA ülkeleriyle sınırladı. Anlaşma karşılığında Fransa, 2035 otomobil emisyon hedefinin esnetilmesine razı oldu. Türk otomotivi bu pazarlıkta koz oldu.

Esas bedeli Almanya öder uyarısı

Bu yılın ilk dokuz ayı verilerine göre Türk otomotiv ihracatının yüzde 73,7’si AB ülkelerine yönelik. Bakan Bolat, Türkiye kapsam dışında kalırsa 2035’e kadar 330 bin kişilik istihdamın risk altına gireceğini ifade ederek Alman tarafını uyardı. Asıl ağır mesaj ise Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche’ye verildi. Bolat, görüşmenin ardından Berlin’in tutumunun Fransız-Alman uzlaşısından sonra “nihai yasama metnine nasıl yansıyacağını merak ettiklerini” dile getirdi. Zirveyi düzenleyen Modus Factum Genel Müdürü Dr. Bülent Güven’e göre Alman sektör temsilcileri, Berlin’in Fransa’nın çizgisine kaymasını eleştiriyor ve Türkiye’yi dışlamanın Alman ekonomisine zarar vereceğini düşünüyor. Avrupa otomobil üreticileri birliği ACEA da Türkiye’deki Avrupa yatırımlarının korunmasından yana.

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E-ticarette hukuksuz uygulama

AB, 1 Temmuz 2026’da üçüncü ülkelerden yapılan online alışverişlerde 150 avroluk gümrük muafiyetini kaldırdı, her ürün kalemi başına 3 avro vergi koydu. Türkiye’nin de bu kapsama alınması, 1995 tarihli Gümrük Birliği kararına aykırı bir uygulama. 1 Kasım’dan itibaren bir adım daha atıldı ve bir de 2 avroluk işlem ücreti eklendi. Siparişlerin yüzde 91’i Çin’den gelse de Türkiye de aynı kategoriye kondu.

'Vahşi Batı' manzarası

Benzer bir tutum sınır kapılarında da yaşanıyor. Schengen Anlaşması’nın “180 gün içinde 90 gün” Avrupa’da kalma kuralı Türk şoförlerine katı biçimde uygulanınca, sınır kapılarında bekleyen TIR’larla Avrupa’ya bir “Vahşi Batı” manzarası hâkim oldu. Polonya ve İtalya’da Türk şoförlerin ters kelepçeyle gözaltına alınıp sınır dışı edildiği, Polonya’da iki şoförün tutuklandığı haberleri artık sıradan olaylar hâline geldi. Sektör, 35 bin şoförden 20 bininin kalış süresinin birkaç hafta içinde dolacağını, Avrupalı şoför kullanmak zorunda kalınırsa navlun maliyetinin yüzde 50 artacağını hesaplıyor. Polonya’nın kendi nakliyecilerinin bu yıl ağır bir kriz yaşadığını, yalnızca ilk altı ayda bin 200’ü aşkın firmanın kepenk kapattığını da bu haberlere eklemek gerek. Oysa Alman Genelkurmay Başkanlığı bir değerlendirmesinde, ülkede mal taşıyan TIR şoförlerinin yüzde 70’inin Alman olmadığından hareketle bu durumun olası bir savaş halinde Almanya’ya etkilerini tartışmaya açmıştı. Yaşananlara buradan bakınca “NATO’nun doğu ve güney kanadındaki iki ülkede patlayan TIR krizleri bir kışkırtmanın işareti mi?” diye sormak gerekiyor.

Yapay Zekâ Sorunu Kapıda

AB ile yaşanan sorunlar listesine bir de “yapay zekâ” sorunu aday. AB’nin Yapay Zekâ Yasası (AI Act) kapsamında 2 Aralık 2026’dan itibaren yapay zekâ ile üretilen içeriklerin işaretlenmesi zorunlu hâle geliyor. İşe alım, kredi ve eğitim gibi alanlardaki yüksek riskli sistemler için ise tarih 2 Aralık 2027. Kurallar, AB pazarına yazılım ya da akıllı ürün satan Türk şirketlerini de bağlıyor. Yapay zekâ hukuku uzmanı Dr. Eylül Erva Akın ise duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Türk iş insanlarının öncelikle şirketlerinde hangi yapay zekâ sistemlerinin kullanıldığını, bu sistemlerin hangi risk kategorisine girdiğini ve söz konusu faaliyetlerin hangi hukuki yükümlülükleri doğurduğunu belirlemesi gerekiyor. Yapay zekâ yönetişimini bugünden kurmak, hem olası yaptırımlardan kaçınmak hem de Avrupa pazarındaki rekabet gücü açısından önem taşıyor.” Türkiye’de ise yapay zekâ kanun teklifi iki yıldır Meclis komisyonunda bekliyor.

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Her alanda ayrımcılık

Gümrük Birliği kapsamında otuz yıldır Türk malı Avrupa’da serbestçe dolaşıyordu. Bugün Türk malını taşıyan şoför ayrımcılık kurbanı. AB ülkeleri masayı Berlin’de otomotiv, Kapıkule’de şoför, Antalya’da iklim krizi bahaneleriyle sürekli deviriyor. Lakin, oyun esnasında masayı sürekli deviren bu kaypak zihniyetle omuz omuza Avrupa’da sipere inilir mi? İşte bütün mesele burada.

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