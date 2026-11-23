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Rusya Dışişleri Bakanlığı, savaşa yol açabilecek bir dizi düşmanca eylemde bulunmakla Estonya’yı suçladı.

Moskova, Estonya’nın 1 Aralık’tan itibaren Rusya ile sınır kapılarını en az 6 ay süreyle kapatma kararının ardından harekete geçti.

Bakanlık, Moskova’daki Estonya Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak nota verdi.

Bakanlığın açıklamasında NATO ve Avrupa Birliği üyesi Estonya’ya, savaşa yol açabilecek bir dizi düşmanca eylem suçlaması yöneltildi.

Bakanlık, "Estonyalı diplomata, bu tür provokatif ve son derece tehlikeli eylemlerin Rusya ile açık savaşın eşiğine gelinmesine yol açabileceği bir kez daha bildirildi" ifadelerini kullandı.

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Bakanlık, hava sahasının gizlice kullanıldığını öne sürdü

Bakanlık, Estonya’nın Ukrayna’ya Rus hedeflerine saldırmak için hava sahasını "gizlice" kullanma izni verdiğini öne sürdü.

Estonya ayrıca Baltık Denizi’nde Rus yük gemilerinin hareketlerini engellemeye çalışmak, Rusya ve Belarus tahılının transit geçişini yasaklamak, Rusça dilini yasaklamaya yönelik girişimlerde bulunmak ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin kapatılması konusunda tehdit etmekle suçlandı.

Bakanlık, "Rus tarafı, Rusya’nın ulusal çıkarlarını ve vatandaşlarının meşru haklarını korumaya yönelik kapsamlı siyasi ve diplomatik tedbirler alma hakkını saklı tutmaktadır" dedi.

Estonya iddiayı reddetti

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın suçlamalarının tamamına yanıt vermezken topraklarının Ukrayna’nın askeri operasyonları için kullanılmasına izin verdiği iddiasını reddetti.

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Bakanlık, "Rus propagandasına dayalı söylemlere genel olarak yorum yapmıyor veya bunlara karşılık vermiyoruz. Ancak bu durumda Estonya’nın başka bir ülkenin askeri operasyonları için topraklarının kullanılmasına hiçbir zaman izin vermediğini ve asla izin vermeyeceğini yineleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, "Bölgemizdeki diğer ülkeler de bu tutumu açıkça ortaya koydu" dedi.

Estonya, 15 Kasım’da Rus güvenlik servislerini Estonya savunma şirketi Threod Systems’ne yönelik kundaklama girişimini organize etmekle suçlamıştı. Ardından 20 Kasım’da 1 Aralık’tan itibaren Rusya ile sınır kapılarını en az 6 ay süreyle kapatacağını duyurmuştu.

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