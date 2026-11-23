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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD bankacılık sektörünün 2027 yılına ilişkin görünümünü, kredi koşullarının 2026'daki güçlü seviyelerinden zayıflayacağı beklentisiyle "nötr"den "kötüleşiyor"a çevirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, performansın yıllık bazda zayıflamasına rağmen bankaların çoğunun finansal göstergelerinin tarihsel standartlara göre sağlam kalmasının beklendiği belirtildi.

Faizlerin uzun süre yüksek kalması öngörülüyor

Kalıcı enflasyon ve ekonomik faaliyetlerin dirençli seyrini sürdürmesi nedeniyle faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının öngörüldüğüne işaret edildi.

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Mevduat toplama konusundaki rekabetin ise fonlama maliyetleri üzerinde baskı oluşturacağı ve karlılıktaki ivmeyi sınırlayacağı aktarıldı.

Net faiz gelirlerinin bankacılık sektörünü desteklemeyi sürdürmesi beklenirken, gelir artışının normalleşmesinin ve artan kredi maliyetlerinin karlılığı olumsuz etkilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ticari kredi portföylerinde bozulma bekleniyor

Yüksek borçlanma maliyetleri ve yeniden finansman baskılarının, özellikle yüksek kaldıraçlı borçluların bulunduğu ticari gayrimenkul ve diğer ticari kredi portföylerinde bozulmaya yol açması beklenirken, kredi risklerinin arttığına işaret edildi.

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Bankaların banka dışı finansal kuruluşlara ve yapay zeka ya da veri merkezi finansmanına yönelik artan risklerinin, piyasa düzeltmelerine ve varlık fiyatlarındaki düşüşlere karşı hassasiyeti artırabileceği belirtildi.

Düzenlemelerin gevşetilmesinin de bankaların sermaye kullanımını ve bilanço büyümesini desteklemesinin beklendiği ifade edildi.

Daha düşük sermaye gerekliliklerini de içeren düzenleyici gevşemenin, bankaların yasal asgari sermaye gerekliliklerinin üzerindeki tamponlarını azaltacağına işaret edildi. Kredi koşullarının zayıflaması veya siber risklerin artması halinde ise bankaların beklenmedik kayıpları karşılama kapasitesinin azalabileceği aktarıldı.

Görünüm yeniden "nötr"e çevrilebilir

Görünümdeki kötüleşmenin, bankaların 2026'da rekor düzeyde kar elde etmesinin ve aktif kalitesinin genel olarak sağlam seyretmesinin ardından geldiği belirtildi.

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Bu durumun bankalara, kredi koşullarında yaşanabilecek ılımlı bir bozulmayı karşılayabilecek önemli bir kapasite sağladığına işaret edildi.

Bankaların çoğunun kredi notu görünümünün "durağan" seviyesini koruduğu bildirildi.

Temel finansal göstergelerin 2027'deki zayıflamaya rağmen tarihsel standartlara göre sağlam kalması bekleniyor. Sektör görünümünün, bu göstergelerin Fitch'in öngördüğünden daha dirençli seyretmesi, özellikle kredi koşullarındaki normalleşmenin daha sınırlı kalması, karlılığın istikrarını koruması ve sermaye tamponlarındaki azalmanın sınırlı olması halinde yeniden "nötr"e çevrilebileceği kaydedildi.

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