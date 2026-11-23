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Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlemlerinde, Asya'da teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış baskısına karşın ABD endeks vadeli kontratlarının pozitif seyretmesi yön arayışını öne çıkardı.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki sıkılaşmayı hızlandırabileceği endişesi ile yapay zeka büyümesine yönelik sorgulamaların dünya geneline yayılması küresel piyasalarda negatif seyri beraberinde getirmişti.

Yatırımcıların odağında yapay zeka yatırımları var

Anthropic'in halka arzı, teknoloji sektörüne ilişkin endişelerin azalmasına yetmedi. Yeni haftada da yapay zeka veri merkezleri için borçla finanse edilen dev yatırımların, borçların geri ödenmesini ve yüksek şirket değerlemelerini karşılayacak getiriyi sağlayıp sağlayamayacağı belirsizliğini koruyor.

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Yatırımcılar bu endişeler nedeniyle güvenli liman varlıklara yöneldi. Cuma günü 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,93'e inen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftada yüzde 4,94 seviyesinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya varılamaması durumunda 1 Ocak'tan sonra bu ülkeye askeri saldırı emri verebileceğini belirtmesi, petrol arzına ilişkin endişelerin sürmesine yol açtı. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 92,6 dolardan işlem görüyor.

Teknoloji hisselerine yönelik talebin zayıflamasıyla dolar endeksi yeni haftada yüzde 0,1 düşerek 103,8 seviyesine geriledi. Tahvil faizleri ile dolar endeksindeki düşüşten destek bulan altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 artışla 3 bin 609 dolara yükseldi.

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Michigan Üniversitesinin enflasyon beklentilerindeki gerilemenin ardından Fed'in gelecek dört toplantı için fiyatlanan faiz artırımı sayısı ikiye indi. Bu gelişme de altının onsundaki yükselişte etkili oldu.

Para politikası gündeminde Fed yetkililerinin açıklamaları izleniyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, mevcut politika faizinin "büyük endişeyle" takip ettiği enflasyon seviyeleriyle mücadele için yeterli olmadığını belirterek faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini savundu.

ABD vadeli kontratları haftaya pozitif başladı

New York borsasında cuma günü, Anthropic'in halka arz sonrasında işlem görmeye başlayan hisselerindeki düşüş ile yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin etkisiyle sert kayıplar yaşandı.

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Anthropic hisseleri halka arzın ardından ilk işlem gününde 83 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 34,3 üzerinde, 111,50 dolardan işlem görmeye başladı. Hisseler ikinci işlem gününde ise yüzde 8,5 değer kaybetti.

Anthropic hisselerindeki gerileme, yapay zeka sektörüyle bağlantılı diğer şirketlerin hisselerinde de satış baskısı oluşturdu.

Çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 14, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 13,9 ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 13,3 geriledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia'nın muhasebe uygulamalarında olası sorunlara ilişkin soruşturma yürüttüğüne yönelik haberler, şirket hisselerindeki satış baskısı arttı.

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Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasım ayında yukarı yönlü revizyonla 51,5 olarak kaydedildi. Endeks, bu dönemde üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,93, S&P 500 endeksi yüzde 3,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,28 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı. Geçen hafta teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen sert düşüşlerin yatırımcılara alım fırsatı sunduğu değerlendirmesi, vadeli kontratlardaki yükselişte etkili oldu.

Avrupa borsalarında satışlar sürdü

Avrupa borsalarında cuma günü teknoloji grubundaki hisselerdeki düşüşlerin etkisiyle negatif seyir izlendi. Metal fiyatlarındaki gerileme de bölgedeki madencilik şirketlerinin hisselerinde sert kayıplara neden oldu.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 36. Avrupa Bankacılık Kongresi'nde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Başkanı sıfatıyla sekizinci ve son kez kürsüye çıktı.

Lagarde, Avro Bölgesi'ni dış finansal şoklardan korumak ve avronun uluslararası rolünü desteklemek için diğer merkez bankalarıyla oluşturulan para takası (swap) hatlarını daha erişilebilir hale getirmek üzere çalıştıklarını bildirdi.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin yol açtığı enerji ürünleri şokunun etkisiyle ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 yükseldi. Böylece endeks, Şubat 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Gelişmeler sonucunda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,60, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,89 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında teknoloji hisseleri geriledi

Asya borsalarında, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesiyle yeni haftada negatif görünüm öne çıktı. Güney Koreli şirketler SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 3,3 geriledi.

Asya'da yetkililer de piyasalardaki satış baskısını sınırlamak için harekete geçti. Tayvan, açığa satış kurallarını sıkılaştırırken hisse senedi alımlarıyla piyasaya destek veriyor.

Güney Kore ise son olarak 2008'de kullanılan piyasa istikrar fonunu ihtiyaç duyulması halinde derhal devreye almaya hazırlanıyor. Ülkedeki yetkililer ayrıca 24 Kasım itibarıyla üç ay boyunca borsaya kote şirketlerin günlük hisse geri alım limitlerini esnetecek ve yasa dışı açığa satış işlemlerine yönelik denetimleri artıracak.

Çin'de borsalardaki kredili hisse senedi alımlarında uygulanan asgari teminat oranı, 30 Kasım itibarıyla yüzde 100'den yüzde 80'e indirilecek.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybetti.

Japonya borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor.

Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Satış ağırlıklı geçen cuma gününde Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, yüzde 2,36 düşüşle 11.131,32 puandan kapandı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat da cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 1,16 geriledi.

Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,19 artışla 50,5622 seviyesinden tamamladı. Kur, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,5960'tan işlem görüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında şimdiye kadar 632 şüphelinin bulunduğunu ve gönüllü iade ile geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.

Gürlek, şüphelinin Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çekya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırdığı tespit edilen, yaklaşık 13 milyar liraya karşılık gelen yabancı para cinsinden varlığın dondurulduğunu ifade etti. Bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemlerinin başlatıldığını da bildirdi.

Moody's Sovereign Risk Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy ise Türkiye'de tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin gelişmelerin sistemik bir risk oluşturmasını beklemediklerini, bu durumun kredi notunu etkilemesinin olası görünmediğini bildirdi.

Analistler, yurt içinde bugün hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksinin; yurt dışında ise ABD ile Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda bulunduğu kaydedildi.

Piyasalarda bugün izlenecek veriler ve açıklanma saatleri şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı hanehalkı beklenti anketi

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

11.30 Almanya, kasım ayı imalat PMI (öncü)

11.30 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü PMI (öncü)

11.30 Almanya, kasım ayı bileşik PMI (öncü)

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat PMI (öncü)

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü PMI (öncü)

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı bileşik PMI (öncü)

12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü PMI (öncü)

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat PMI (öncü)

12.30 İngiltere, kasım ayı bileşik PMI (öncü)

16.30 ABD, ekim ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi

17.45 ABD, kasım ayı imalat PMI (öncü)

17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü PMI (öncü)

17.45 ABD, kasım ayı bileşik PMI (öncü)

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