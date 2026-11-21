Ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik 2 anlaşma, Avrupa Birliği (AB) ile Endonezya arasında imzalandı.
AB Komisyonu, Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Yatırım Koruma Anlaşması'nın imzalandığını açıkladı.
Gümrük vergileri kaldırılacak
AB Komisyonunun açıklamasında, anlaşmaların karşılıklı ticareti kolaylaştıracağı ve AB ile Endonezya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendireceği belirtildi.
Açıklamada, Endonezya'nın AB ürünlerine uyguladığı gümrük vergisi kalemlerinin yüzde 98,5'inde anlaşmalar kapsamında vergilerin kaldırılacağı bildirildi, AB şirketlerinin de yılda 600 milyon avronun üzerinde gümrük vergisi tasarrufu sağlaması bekleniyor.
Açıklamaya göre anlaşmalar sayesinde AB'nin Endonezya'ya ihracatının 15 yılda yaklaşık yüzde 40, Endonezya'nın AB'ye ihracatının ise yüzde 14'ün üzerinde artması öngörülüyor.
Sektörlere katkı bekleniyor
Açıklamada, anlaşmaların özellikle otomotiv, makine, elektronik, ilaç ve tarım ürünleri ticaretine katkı sağlaması beklenirken, karşılıklı yatırımların korunacağı, kritik ham madde tedarikinin güvence altına alınacağı ve ticari işlemlerin kolaylaştırılacağı vurgulandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, iki tarafın işletmeleri ve vatandaşları için somut faydalar sağlayacak anlaşmaların Endonezya ile ticaret ve yatırımlarda önemli fırsatlar sunacağını söyledi.
Müzakereleri 10 yıl süren anlaşmaların uygulanmaya başlaması, Avrupa Parlamentosu'nun onayına ve Endonezya'daki gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasına bağlı.
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