Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, Kaliningrad şehrine doğru seyreden bir yük gemisine Finlandiya Körfezi'nde iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Mürettebatın tahliye çalışmaları sürüyor
Yazılı açıklamasında saldırının Rusya sınırına 3 deniz mili uzaklıktaki Finlandiya Körfezi'nin uluslararası sularında gerçekleştiğini belirten Drozdenko, gemide mürettebatın tahliye çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Saldırının yol açtığı hasarın ise henüz belirlenemediği kaydedildi.
Drozdenko, Leningrad bölgesine gece saatlerinden itibaren düzenlenen İHA saldırılarında toplam 80 İHA'nın düşürüldüğünü, bölgedeki İHA tehlikesine yönelik uyarının ise kaldırıldığını kaydetti.
Gemiye yönelik saldırının bölgenin tedarikinde herhangi bir risk oluşturmadığını Kaliningrad Bölge Valisi Aleksey Besprozvannıh bildirdi.
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