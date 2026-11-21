İran Devrim Muhafızları Ordusu, yer altı füze üssünde aynı anda iki balistik füze fırlatabilen yeni fırlatma platformunu tanıttı

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Yer altında inşa edilen bir füze üssünde aynı anda iki balistik füzenin fırlatılmasına imkan veren yeni platform, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sergilendi.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi ile Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin yeni füze üssünü ziyaret ettiği, İran devlet televizyonunun haberinde yer aldı.

Yeni fırlatma platformu tanıtıldı

Görüntülerde çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma rampaları gösterilirken, sıvı yakıtla çalışan roketler için aynı anda iki balistik füze fırlatabilen yeni bir füze fırlatma platformu da tanıtıldı.

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Tuğgeneral Musevi, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada İran lideri Mücteba Hamaney'in emirlerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu gücü kullanmaktan ve tehditlerle yüzleşmekten çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üssün inşa edildiği yere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait yer altındaki askeri üs ve tesisler, son yıllarda İran'ın çeşitli noktalarında sergileniyor.

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