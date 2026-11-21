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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman açıklarında 2 petrol tankerinin vurulduğunu bildirdi.

Gemilere yönelik güvenlik tehditleri Hürmüz Boğazı'nda devam ediyor.

Uluslararası deniz trafiği açısından kritik öneme sahip boğazda iki tanker daha saldırıya uğradı.

Tankerler tanımlanamayan mühimmatla vuruldu

UKMTO'nun yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir tankerin tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğu bildirildi.

Olayın Umman'ın Khasab şehrinin 20 kilometre kuzeyinde meydana geldiği aktarıldı.

Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bildirilmediği kaydedildi.

Ayrı bir açıklamada, yine Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden ikinci bir tankerin makine dairesi kısmından tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğu ifade edildi.

Khasab'ın 20 kilometre kuzeyinde yaşanan olayda henüz can kaybı ve yaralanma bildirilmediği vurgulandı.

Yetkililerin iki olayı da araştırdığı belirtilirken, bölgedeki gemilerin dikkatli seyretmeleri ve şüpheli görülen her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

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