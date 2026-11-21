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UKMTO'dan yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir petrol tankerinin arka kısmına kaynağı belirlenemeyen bir mühimmat isabet etti.

Umman'ın Hasab kentinin 11 deniz mili kuzeyindeki sularda meydana gelen saldırıda şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bildirilmediği, çevresel etkinin ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

UKMTO, yetkililerin olaya ilişkin incelemelerini sürdürdüğünü belirterek, bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri kuruma bildirmeleri uyarısında bulundu.

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