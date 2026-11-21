Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin ülkenin güney bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile yönelttiği saldırının engellendiğini duyurdu.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine İHA'lı saldırı düzenlediğini belirtti.
Bir İHA engellenerek imha edildi
Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen bir İHA'nın engellenerek imha edildiğini kaydetti Maliki.
Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce ülkenin güneyindeki Necran bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini açıklamıştı.
Husiler 2014'te Sana'nın kontrolünü ele geçirdi
Yemen'de kriz, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından derinleşmişti.
Bunun üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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