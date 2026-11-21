İsrail'e Gazze için ültimatom: Ya anlaşma ya BM

Gazze Barış Kurulu, Trump’ın ateşkes ve Gazze planını engellediği gerekçesiyle İsrail’i uyardı. Netanyahu yönetiminin Hamas’ın silahsızlanma ve yönetimi devretme taahhüdüne karşı adım atmaması tepki çekti. İsrail’in anlaşmayı uygulamaması halinde diplomatik izolasyonun artacağı, ABD desteğinin azalacağı ve Gazze’nin yönetimi ile yeniden inşasının BM veya başka kurumlara devredilebileceği belirtildi.