Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla savaş bölgelerindeki çocuklar için mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hakkı savunmakla yükümlü olanlar büyükler

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "İnsanlık, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara daha adil bir dünya borçlu. Arkadaşlarıyla güven içinde oyun oynadıkları, ertesi güne korkmadan uyandıkları geleceğe dair hayal kurdukları... Gazze'de ise çocuklar bu sevinçleri yaşayacak ömrü bulamıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bir çocuğun yaşama hakkı söz konusu olduğunda sesini duyurması gerekenin çocuklar değil, bu hakkı savunmakla yükümlü büyükler olduğunu söyledi.

Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün her çocuğun güven ve huzur içinde yaşadığı günlerin başlangıcı olmasını diliyorum."

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DHA Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklar için daha adil bir dünya çağrısı yaptı

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