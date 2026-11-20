Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü, Filistin Dışişleri Bakanlığı ve UNICEF verilerine göre 22 binden fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 22 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetti; 800 binden fazlası ise zorla yerinden edilerek temel haklardan mahrum biçimde ağır koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırılarından en çok etkilenenler Filistinli çocuklar oldu.

Eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel insan haklarından mahrum şekilde yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklar, bu saldırı ve kısıtlamalarda doğrudan hedef alındı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in soykırım saldırıları nedeniyle Gazze'de 22 binden fazla Filistinli çocuk yaşamını yitirirken 45 binden fazlası yaralandı.

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Hayatta kalan çocukların 71 binden fazlası, İsrail saldırılarında anne veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti.

Saldırılarla yerle bir olan Gazze'de 800 binden fazla Filistinli çocuk da zorla yerinden edildi.

İsrail saldırılarında yaralanan çocuklardan 11 binden fazlasının, kalıcı fiziksel engel ve bozukluklar ile uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilecek ağır yaralar aldığı açıklamada ifade edildi.

Ateşkesten bu yana en az 351 çocuk hayatını kaybetti

Gazze'de 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor; Filistinli çocuklar da bu saldırılarda hedef alınıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında en az 351 çocuk hayatını kaybetti.

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Ateşkesin ilk yılında öldürülen çocukların yaklaşık yarısının, anlaşma kapsamında İsrail ordusunun çekildiği "Sarı Hat" yakınlarında yaşamını yitirdiğini UNICEF bildirdi.

UNICEF'e göre ayrıca Gazze'de görüşülen her 10 çocuktan yaklaşık 9'u psikolojik destek talep ediyor, yüzde 90'dan fazlası ise bombardıman korkusuyla yaşıyor.

Yüz binlerce çocuk eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum

Gazze'deki okulların büyük çoğunluğu bu saldırılarda yıkıldı veya ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki çocukların bir kısmı bu nedenle temel eğitim haklarından da mahrum büyümek zorunda kalıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 4 Kasım'da yayımladığı rapora göre, Gazze'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 770 bin çocuğun eğitim desteğine ihtiyacı var.

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Rapora göre yaklaşık 200 bin çocuk örgün eğitimden yararlanamıyor, 570 bin çocuk ise geçici eğitim alanlarında öğrenim görüyor.

Okul binalarının yaklaşık yüzde 93'ünün yeniden inşa edilmesi veya kapsamlı onarımdan geçirilmesi gerekiyor.

Çocuklar ağır beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya

Gazze'deki çocuklar, eğitim imkanlarının yok olmasıyla birlikte ağır beslenme yetersizliği ve sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya.

BM verilerine göre Eylül 2026'da yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alınan 6-59 aylık çocukların sayısı 2 bin 800'den fazla oldu.

Bu çocuklardan 360'tan fazlasının ağır akut yetersiz beslenme yaşadığı belirtildi.

BM, Mayıs 2026-Nisan 2027 döneminde yaklaşık 74 bin 200 çocuğun yetersiz beslenme tedavisine veya beslenme desteğine ihtiyaç duyacağını öngörüyor.

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Bu çocukların 11 bin 400'den fazlasının ağır vakalardan oluşacağı tahmin ediliyor.

5 yaş altındaki çocukların yüzde 12,2'sinde uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı bodurluk görüldüğü de bildirildi.

OCHA'nın 13 Kasım'da yayımladığı raporda, Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde çocuklara ayrılan faal tıbbi yatak sayısının savaş öncesindeki 350 seviyesinden yaklaşık 90'a düştüğü kaydedildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 3 yılda 263'ten fazla çocuk hayatını kaybetti

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 3 yılda İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 263'ten fazla çocuk hayatını kaybetti, 2 bin 186'dan fazla çocuk da yaralandı.

İsrail hapishanelerinde 350'den fazla Filistinli çocuk bulunuyor; bu bilgi Filistinli Esirler Kulübünün geçen ekim ayında yayımladığı raporda yer aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten 2 binden fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldığı raporda bildirildi.

Raporda, Gazze'den gözaltına alınan çocukların sayısının henüz netlik kazanmadığına işaret edildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişinin kayıp olduğu ve İsrail'in Filistinlilere yönelik "zorla kaybetme" uygulamasını sürdürdüğü de aynı raporda kaydedildi.

Filistinli Esirler Kulübü, Mart 2025'te yaptığı açıklamada Filistinli çocuk Velid Halid Ahmed'in İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tıbbi bulguların çocuğun aşırı kilo kaybı, yetersiz beslenme ve susuzluk yaşadığını ortaya koyduğu da açıklamada bildirilmişti.

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