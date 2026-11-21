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Şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais ilinde 850 evin sular altında kaldığı bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'a göre, ilde sel riski nedeniyle turuncu alarm seviyesi devam ediyor.

Hafta içi etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel, bölge halkının gündelik hayatını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

850 Ev sular altında, 85 yol kapalı

Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olmasından bu yana 850 evin sular altında kaldığını belirtti.

Bölgedeki 85 yolun hala araç trafiğine kapalı olduğunu aktaran Lauch, ilden geçen Canche Nehri'nin bazı noktalarda tarihi su seviyelerini geçtiğini kaydetti.

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Lauch, şu ana kadar tahliye edilenlerin bugün evlerine dönemeyeceğini söyledi, başka vatandaşların da evlerinden tahliye edilebileceğine işaret etti.

Yaklaşık 800 kişi tahliye edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, 19 Kasım'dan bu yana bölgede yaklaşık 800 kişi sel nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

Elektrik şirketi Enedis, komşu iller Nord ve Pas-de-Calais'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 450 hanede elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

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