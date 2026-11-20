İngiltere Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanı Orgeneral Rob Magowan, Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin İngiltere'ye yönelik siber tehdit oluşturduğunu ve karşı siber saldırılar düzenlediklerini…

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İngiltere Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanı Orgeneral Rob Magowan, Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin siber ortamda İngiltere için bir tehdit olduğunu söyledi. Magowan, düşmanlara karşı siber saldırılar düzenlediklerini de dile getirdi.

Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada Magowan, İngiltere'nin ciddi bir siber saldırı riski altında olduğunu belirtti.

Tehdide tehditle karşılık

İngiliz siber saldırı güçlerinin tehditlere tehditle karşılık verdiğini anlatan Magowan, "Dünyada farklı tehditler var Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore, bizim yaşam tarzımıza tehdit teşkil ediyor. Siber alanda bize operasyonlar düzenliyorlar. Siber alanda bize operasyon düzenlemenin onlara bir bedeli olacağını bilmeliler. Bizim yaptığımız da budur." diye konuştu.

Savaşın sınırında hibrit alan

İngiltere'nin Çin ve Rusya'yla siber alanda bir savaş halinde olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Magowan, "Savaştayız diyemem ama barışta da değiliz. Savaşın sınırındaki hibrit bir alandayız. Büyük bir tehdit olduğuna ilişkin hiçbir kuşku yok." dedi.

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Magowan, tüm operasyonları Samlesbury bölgesindeki komutanlık karargahı ile farklı merkezlerden yürüttüklerini söyleyerek, "Mücadele ettiğimiz hasımlarımız arasında Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'den söz ettik. Biz ayrıca diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği halinde organize suç hedeflerini, suçluları ve başta çocuklar olmak üzere insanlara çevrim içi ortamda zarar verenleri de hedef alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin düşmanlarına yönelik olarak konuşan Magowan, "İngiltere'ye siber alanda operasyon düzenlemek isterseniz, karşınızda bizi bulacaksınız. Tehdidiniz tehditle ve tepkiyle karşılık bulacak." dedi.

Bilgisayar ağlarına sızarak operasyon

Magowan, siber dünyanın önemli bir savaş alanına dönüştüğünü, Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanlığının da siber saldırılar düzenlediğini söyledi.

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Bilgisayar ağlarına sızarak içeriden operasyon yapma kabiliyetine sahip olduklarını kaydeden Magowan, "Bazen caydırıcı oluyoruz. Ancak kimi zaman caydırıcılık mümkün olmuyor çünkü gerçekleştirdiğimiz operasyonların etkileri düşmanlarımız tarafından her zaman açıkça fark edilemiyor. Buradaki amaç, açık çatışma seviyesine ulaşmadan karşı tarafa bir bedel ödetmek." değerlendirmesinde bulundu.

Magowan, yapay zekanın da hızla güçlenen bir siber güvenlik tehdidi taşıdığını vurguladı.

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