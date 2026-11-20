İtalya genelinde düzenlenen genel grevin bir parçası olarak Milano'da gösteri yapıldı.
Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ile bağımsız öğrenci gruplarının hükümetin 2027 bütçe tasarısına karşı organize ettiği protestoda, askeri yeniden silahlanmaya karşı çıkıldı.
Protestoda ayrıca daha yüksek ücret ve emekli maaşları, kamu sağlığı ve eğitimine daha fazla yatırım yapılması ile artan yaşam maliyetleriyle mücadele için önlem alınması çağrısında bulunuldu.
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