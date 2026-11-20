Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda öğrenciler ve sendika üyeleri, hükümetin 2027 bütçe tasarısı ve askeri yeniden silahlanmaya karşı yürüdü.

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İtalya genelinde düzenlenen genel grevin bir parçası olarak Milano'da gösteri yapıldı.

Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ile bağımsız öğrenci gruplarının hükümetin 2027 bütçe tasarısına karşı organize ettiği protestoda, askeri yeniden silahlanmaya karşı çıkıldı.

Protestoda ayrıca daha yüksek ücret ve emekli maaşları, kamu sağlığı ve eğitimine daha fazla yatırım yapılması ile artan yaşam maliyetleriyle mücadele için önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen gösteride öğrenciler ve sendika üyeleri, 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı yürüdü; eğitim için "Fondi per l'istruzione" pankartı taşındı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda, öğrenciler "Non ci rubate il futuro" yazılı pankart açarak hükümetin 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı çıktı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen gösteriye katılan öğrenciler ve sendika üyeleri, Vittorio Emanuele anıtı önünde "Fight for our future, not their wars" pankartı açarak hükümetin 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı…

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ve öğrenci gruplarının çağrısıyla düzenlenen genel grev gösterisinde, Duomo önündeki meydanı dolduran protestocular 2027 bütçe tasarısına karşı slogan attı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen gösteride, katılımcılar "Fight for our future" yazılı kırmızı pankartlar taşıdı; protesto hükümetin 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı düzenlendi.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen gösteride protestocular, "Fight for our future, not their wars" yazılı pankartla Duomo önündeki anıt çevresinde hükümetin 2027 bütçe tasarısı ve askeri yeniden silahlanmaya karşı seslerini yükseltti.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda eylemciler, tank maketini yakıp Netanyahu ve Trump maketlerini taşıyarak hükümetin 2027 bütçe tasarısı ile askeri yeniden silahlanmaya karşı çıktı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da CGIL ve öğrenci gruplarının çağrısıyla düzenlenen genel grev gösterisinde, Duomo önünde hükümetin 2027 bütçe tasarısı ve askeri yeniden silahlanmaya karşı pankart açıldı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen gösteriye katılan göstericiler, 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı Marx'ın Das Kapital kitabının replikasıyla dikkat çekti.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda öğrenciler, "Ho paura del futuro, non degli esami" yazılı pankartın arkasında yürüdü ve hükümetin 2027 bütçe tasarısına karşı çıktı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda, göstericiler karton tankı yakarak askeri yeniden silahlanmaya ve hükümetin 2027 bütçe tasarısına karşı çıktı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da İtalya genelindeki genel grev kapsamında düzenlenen gösteride, CGIL ve öğrenci gruplarının hazırladığı kırmızı bayraklar taşıyan kalabalık, 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı yürüdü.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda katılımcılar, "Welfare not warfare" yazılı pankartla hükümetin 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı çıktı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da İtalya genelindeki genel grev kapsamında düzenlenen protestoda öğrenci ve işçiler, hükümetin 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı yürüdü.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da İtalya genelindeki genel grev kapsamında düzenlenen gösteride öğrenciler, Duomo meydanındaki Vittorio Emanuele II heykelinin önünde "Stop kesintilere" ve "Fight for our future" pankartlarıyla hükümetin 2027 bütçe tasarısını protesto etti.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda öğrenciler ve sendikacılar, Duomo önündeki Vittorio Emanuele II anıtının önünde 'Fight for our future, not their wars' pankartıyla hükümetin 2027 bütçesine ve silahlanmaya karşı slogan attı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda, bir protestocu Netanyahu ve Trump'ın silahlı karikatürize edilmiş kâğıt figürlerini taşıyor; gösteri 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı yapıldı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da İtalya genelindeki genel grev kapsamında, öğrenciler ve emekçiler "Fight for Our Future" yazılı pankartlarla 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı slogan attı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda göstericiler, askeri yeniden silahlanmaya karşı oyuncak bir tankı kundaklayarak tepki gösterdi.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda, öğrenciler ve göstericiler hükümetin 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı yürüdü.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da CGIL ve öğrenci gruplarının düzenlediği genel grev gösterisinde, katılımcılar hükümetin 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı mavi duman eşliğinde yürüdü.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da Duomo meydanında toplanan kalabalık, CGIL ve öğrenci gruplarının 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı düzenlediği genel grev gösterisine katıldı.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da CGIL ve öğrenci gruplarının çağrısıyla düzenlenen genel grev gösterisinde, göstericiler İtalya bayrağı ve Filistin bayrağı eşliğinde hükümetin 2027 bütçe tasarısı ve askeri yeniden silahlanmaya karşı yürüdü.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da genel grev kapsamında düzenlenen protestoda bir katılımcı, zenginlerden vergi alınmasını isteyen "Tax the Rich" yazılı pankartını Milano Katedrali önünde taşıyor.

Piero Cruciatti Anadolu Ajansı Milano'da 2027 bütçe tasarısına ve askeri yeniden silahlanmaya karşı genel grev kapsamında düzenlenen gösteride, Duomo di Milano önünde protestocular toplandı.

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