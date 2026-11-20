Eurochild'ın 2026 raporuna göre AB ülkelerinde çocukların yüzde 24,3'ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında ve oran 2024'teki düşüşün ardından yeniden yükseldi.

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Avrupa'da çocuk yoksulluğunun ve sosyal koruma sistemlerindeki finansman eksikliklerinin devam ettiği, özellikle dezavantajlı ailelerde yaşayan çocukların temel hizmetlere erişimde güçlüklerle karşılaştığı bildirildi.

Avrupa'da çocuk hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Eurochild, "Avrupa'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara İlişkin 2026 Raporu"nu yayımladı.

Raporda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkeden 54 üye ve katkı sağlayıcının değerlendirmeleri doğrultusunda çocuk yoksulluğu, sosyal koruma sistemleri, temel hizmetlere erişim ve çocuklara ayrılan kamu kaynakları ele alındı.

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Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2025 verilerine dayanan raporda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çocukların yüzde 24,3'ünün yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğu, bu oranın 2024'teki sınırlı düşüşün ardından yeniden yükseldiği belirtildi.

AB ülkeleri arasındaki en yüksek oran yüzde 33,8 ile İspanya'da kaydedildi, Bulgaristan yüzde 33,1 ile Romanya ise yüzde 32,4 ile bu ülkeyi izledi.

2024'e kıyasla çocuk yoksulluğunun 10 ülkede arttığı, 15 ülkede azaldığı, 2 ülkede ise değişmediği aktarılan raporda, en yüksek artışların Avusturya, Estonya ve İrlanda'da görüldüğü kaydedildi.

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Hırvatistan, Malta ve Hollanda'nın ise en belirgin düşüşlerin yaşandığı ülkeler olduğu bildirildi.

AB'ye aday ve potansiyel aday ülkelerde çocuk yoksulluğu riskinin genel olarak daha yüksek seyrettiğini belirten raporda, Arnavutluk'ta 2023 verilerine göre çocukların yüzde 46,6'sının yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunduğu ifade edildi.

Ukrayna'da çocukların yüzde 70'inin temel mal ve hizmetlere erişemediği de raporda belirtildi.

Dezavantajlı çocuklar daha fazla etkileniyor

Tek ebeveynli ve kalabalık ailelerde yaşayan çocuklar ile göçmen, mülteci, Roman ve engelli çocukların yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinden daha fazla etkilendiği raporda vurgulandı.

Raporda, çocuklara yönelik sosyal koruma sistemlerinin finansmanında Avrupa genelinde önemli eksiklikler bulunduğuna işaret edilirken, sosyal yardımların artan yaşam maliyetlerine ayak uyduramadığı ve karmaşık idari süreçlerin ailelerin desteklere erişimini zorlaştırdığı kaydedildi.

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Erken çocukluk eğitimi, bakım hizmetleri, ruh sağlığı desteği ve uygun fiyatlı konut alanlarındaki yatırımların yetersiz kaldığı özellikle belirtildi.

Ayrıca çocuklara yönelik hizmetlerin kısa vadeli projelere ve geçici finansman kaynaklarına bağımlı olmasının sosyal koruma sistemlerinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Çocuk yoksulluğu için 20 milyar avro çağrısı

Eurochild, raporunda AB'nin 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesinde çocuk yoksulluğuyla mücadele için en az 20 milyar avro kaynak ayrılması çağrısında bulundu.

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Rapor, AB'nin gelecek dönem ulusal ve bölgesel ortaklık planlarının en az yüzde 25'inin sosyal kapsayıcılığa ayrılmasını, çocuk yoksulluğuyla mücadele için ise en az yüzde 5 oranında özel kaynak tahsis edilmesini önerdi.

Bu oranın, çocuk yoksulluğunun yüksek olduğu ülkelerde yüzde 10'a çıkarılması istendi.

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