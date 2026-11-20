Türkiye, Avrupa Birliği'nden Schengen vizesi başvurularında randevu ve değerlendirme süreçlerinin hızlandırılmasını ve daha az belge talep edilmesini istedi.

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Türkiye, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunların giderilmesini, randevu ve değerlendirme süreçlerinin hızlandırılmasını, daha az belge talep edilmesini ve uzun süreli çok girişli vize uygulamalarının yaygınlaştırılmasını Avrupa Birliği'nden (AB) talep etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi için AB ile yürütülen Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanmasını öncelikli hedef olarak korumaya devam ediyor.

Diyalog süreci sonuçlanana dek mevcut Schengen vizesi uygulamalarının kolaylaştırılması için diplomatik girişimler de sürüyor.

Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubunun 18 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilen toplantısında Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri, AB Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

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Schengen vizesi prosedürlerinin ve verilerinin düzenli olarak ele alındığı toplantıda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcileri ilk kez yer aldı.

Vize randevularının ve başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması istendi

Türk tarafı, toplantıda Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine ilişkin beklentilerini iletirken Türkiye ile AB arasındaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekti.

Taleplerin arasında vize randevularındaki güçlüklerin ortadan kaldırılması, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve başvuru sahiplerinden talep edilen belge sayısının azaltılması yer aldı.

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Önceden Schengen vizesi almış Türk vatandaşlarına sonraki başvurularında kolaylık sağlanması gerektiği de vurgulandı.

Çok girişli ve uzun süreli vizelerin verilmesini kolaylaştıran Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha yaygın uygulanması ayrıca talep edildi.

Türk tır sürücüleri için kesintisiz erişim talebi

Türkiye ile AB arasındaki ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için Türk tır sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması gerektiği görüşmede dile getirildi.

Sürücülerin karşılaştığı mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunmasının önemine işaret edildi.

Yasa dışı vize danışmanlık şirketlerine operasyonlar düzenlendi

Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunların, vatandaşların randevu almasını zorlaştıran ve yasal faaliyette bulunmayan sözde danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığı diplomatik kaynaklarca belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığının Adalet, Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarıyla yürüttüğü iş birliği kapsamında bu yapılara operasyonlar düzenlendiği, çok sayıda kişi hakkında da adli süreç başlatıldığı kaydedildi.

Öğrencilerin vize sorunları önemli ölçüde azaldı

AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin vize başvurularında karşılaştığı sorunların, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucunda son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanlığına 2026 yılında öğrenci vizelerine ilişkin sınırlı sayıda münferit başvuru ulaştı, mevcut sorunların çözümü için AB makamlarıyla temaslar sürüyor.

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Schengen vizesi uygulamaları için ayrı çalışma grubu oluşturuldu

Öte yandan Türkiye'nin AB kurumları ve üye ülkelerin ilgili makamlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri arasında Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarını gözden geçirmek üzere ayrı bir çalışma grubu oluşturulduğu öğrenildi.

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