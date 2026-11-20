Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı sazlığında doğa fotoğrafçıları Mehmet Şenol ve Hüseyin Ersöz tarafından görüntülenen huş isketesi, Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alıyor.

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden huş isketesi görüntülendi.

Avrupa'nın büyük bölümü ile Kuzey Afrika, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya'da yayılış gösteren huş isketesi, ilçedeki Ezine Çayı'nın sazlık alanında doğa fotoğrafçıları Mehmet Şenol ve Hüseyin Ersöz tarafından görüntülendi.

Kastamonu kuş haritasına ilk kez kaydedildi

Türkiye'de görülen ender türlerden olan huş isketesi, Kastamonu kuş haritasına ilk kez kaydedildi.

Şenol, yaptığı açıklamada, huş isketesinin Türkiye'de fotoğraflandığı 4'üncü ilin Kastamonu olduğunu belirtti.

Türün, keten kuşları ailesinden ötücü bir kuş olarak bilindiğini anlatan Şenol, "Soğuk iklim koşullarına dayanıklı, küçük ve hareketli ötücü bir kuş olan huş isketesi, ülkemizde nadir görülen bir geçit kuşu. Abana'da kuş cenneti olarak adlandırdığımız Ezine Çayı'nda kayda alınması buranın göç yolculuğundaki önemini de bir kez daha ortaya çıkardı." diye konuştu.

Ersöz de göçmen kuş türlerinin yolu üzerinde yer alan ilçenin yılın her mevsiminde farklı türlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Huş isketesinin de bunlardan biri olduğunu aktaran Ersöz, Ezine Çayı ve çevresinde yaptıkları gözlemlerle farklı türlerin doğal yaşamında görüntülenmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

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Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nın sazlık alanında Türkiye'de nadir görülen huş isketesi, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Türkiye'de nadir görülen huş isketesi, Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nın sazlık alanında doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı sazlık alanında, Türkiye'de nadir görülen huş isketesi doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

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