'İNSANLIĞI BİR ARAYA TOPLAYIP GÜZEL ŞEYLER YAPMAK KIYMETLİ'





Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevik, COP31'in farklı ülkelerden insanları ortak bir amaç etrafında buluşturmasının önemine dikkat çekerek, “Bütün insanlığı bir araya toplayıp güzel şeyler yapmaya çalışmak benim için çok kıymetli. Zaten aslında insanların tek gailesinin de bu olması gerekiyor. Dolayısıyla bu organizasyonu çok yerinde, çok güçlü bir ses olarak görüyorum. İnşallah amacına ulaşmıştır. Bütün dünyanın iştirak ettiği bir şeyin içinde olmak ayrı bir onur tabii benim için" dedi.







