Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında, Munzur Dağları’nda yaşayan yaban keçileri drone ile görüntülendi.
Sarp ve ulaşılması güç kayalıkların bulunduğu bölgede çekilen görüntülerde, yaban keçilerinin sürü halinde hareket ettiği görüldü.
Dik yamaçlarda ve kayalık alanlarda çevik şekilde ilerleyen keçiler, doğal yaşam alanlarındaki görüntüleriyle dikkati çekti.
Havadan kaydedilen görüntüler, Munzur Dağları’nın yaban hayatı zenginliğini ve bölgedeki doğal yaşam çeşitliliğini ortaya koydu.
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