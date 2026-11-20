İnsana Saygı Ödülleri" bu yıl 25’inci kez sahiplerini buldu.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

84 binden fazla firmanın değerlendirildiği platformda, yalnızca 200 şirket ödüle layık görüldü. Albayrak Grubu da adaylarla kurduğu şeffaf ve etkili iletişim anlayışıyla üst üste 7’nci kez bu ödülün sahibi oldu.

Plaketi, grup adına Albayrak İnsan Kaynakları Direktörü Bilal Aydoğdu ve ekip arkadaşları birlikte aldı. İnsana Saygı Ödülü’nü 7’nci kez üst üste almanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aydoğdu, “Bu ödülü istikrarlı ve özverili çalışmanın bir karşılığı olarak görüyorum.

Yeni dönemde de aynı gayret ve azimle işe alım süreçlerimizi daha ileriye taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Reklam Reklam

Hayat

Adil-i Mutlak sergisi COP31'de

Hayat

COP31’de Adil-i Mutlak Rüzgârı

Hayat

Hâne sergisi Adana’da