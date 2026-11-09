COP31’de Adil-i Mutlak Rüzgârı

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Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını uluslararası platformlarda sürdüren Albayrak Grubu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Adil-i Mutlak Hat Sergisi’ni ziyaretçilerle buluşturdu. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen konferansta sergilenen eserler, farklı ülkelerden gelen katılımcılara geleneksel Türk hat sanatını tanıttı.

Adalet teması hat sanatıyla buluştu

Adalet kavramını merkeze alan Adil-i Mutlak koleksiyonu, hüsnühat sanatının estetik diliyle ziyaretçileri adalet üzerine düşünmeye davet etti. Harflerin, çizgilerin ve kompozisyonların bir araya geldiği eserler, geleneksel sanatın düşünce dünyasını uluslararası katılımcılara aktardı.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esat Sivri, serginin COP31'de yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, koleksiyonun en özgün eserlerini Antalya'da sanatseverlerle buluşturduklarını belirtti. Sivri, daha adil bir dünyanın ve müreffeh bir toplumun mümkün olduğuna inandıklarını ifade etti.

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COP31’in gündemiyle ortak mesaj verdi

İklim değişikliğiyle mücadele, kaynakların paylaşımı ve gelecek nesillere karşı sorumlulukların öne çıktığı COP31'de serginin adalet teması dikkat çekti. İnsanlığın ortak geleceğine ilişkin sorumlulukları sanat üzerinden ele alan seçki, çevre ve adalet arasındaki ilişkiye farklı bir perspektif sundu.

Albayrak Grubu, Adil-i Mutlak sergisiyle Türkiye'nin köklü sanat geleneklerinden hüsnühatın uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlarken, sanatın farklı kültürler arasında ortak değerler etrafında buluşma imkânını da ortaya koydu.

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