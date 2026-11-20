Ardahan-Ardanuç kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 25 kişinin kurtarıldığı Bülbülan Yaylası mevkisinde, karla kaplı yolu açmaya çalışan iş makineleri ve yolda kalan araçlar.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 minibüste bulunan 25 kişi mahsur kaldı. AFAD ve Karayolları ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kar yağışı ve tipi, Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşımın aksamasına yol açtı. Bülbülan Yaylası mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 minibüsteki toplam 25 kişi yolda mahsur kaldı.

Bölgeye, ihbar üzerine AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler Ardahan yönünden bölgeye ulaşmaya çalıştı, ancak yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları Ardanuç yönünden sürdürüldü.

Reklam Reklam

Saatler süren çalışmanın ardından minibüslerdeki 25 kişi kurtarıldı.

Ilgar Geçidi'nde araçlar yolda kaldı

Öte yandan Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde de gece saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede çok sayıda otomobil ve TIR yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, yolun açık tutulması ve ulaşımın yeniden sağlanması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

DHA Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle sarı kamyon ve farlarını yakmış araçlar güçlükle ilerliyor.

DHA Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı, Karayolları ekipleri yolu açmak için tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Reklam Reklam

Gündem

Kayseri’de feci kaza: SUV tarzı araç bariyerlere girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Gündem

Antalya'da turfanda çilek hasadı: Kilosu 600 liraya kadar çıkıyor

Gündem

Bağcılar'da kaldırımda unutulan çantayı çalan şüpheli evinde yakalandı