Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 minibüste bulunan 25 kişi mahsur kaldı. AFAD ve Karayolları ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
Kar yağışı ve tipi, Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşımın aksamasına yol açtı. Bülbülan Yaylası mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 minibüsteki toplam 25 kişi yolda mahsur kaldı.
Bölgeye, ihbar üzerine AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler Ardahan yönünden bölgeye ulaşmaya çalıştı, ancak yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları Ardanuç yönünden sürdürüldü.
Saatler süren çalışmanın ardından minibüslerdeki 25 kişi kurtarıldı.
Ilgar Geçidi'nde araçlar yolda kaldı
Öte yandan Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde de gece saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede çok sayıda otomobil ve TIR yolda kaldı.
Karayolları ekipleri, yolun açık tutulması ve ulaşımın yeniden sağlanması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.
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