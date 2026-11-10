Yoğun kar nedeniyle kapanmıştı: Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Çıldır’daki fırtınada 28 yapı hasar gördü

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından yapılan incelemede 19 konut, üç ahır, dört depo ve iki samanlık olmak üzere toplam 28 yapının hasar gördüğü belirlendi.