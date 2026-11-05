Kış yüzünü gösterdi: Sahara Geçidi’nde 14 tır mahsur kaldı

Kesip içine bakan gözlerine inanamadı: Bahçesinde yetiştirdi görenler sıraya girdi
Ardahan’ın Posof ilçesine özgü, yaklaşık 200 yıllık geçmişiyle bilinen ve coğrafi işaret tescili bulunan ‘içi kırmızı elma’, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde uyum sağlayarak meyve verdi. Kentte hobi amaçlı bahçecilik yapan emekli Dursun Doğan’ın yetiştirdiği özel meyve, hem rengi ve aromasıyla görenleri hayrete düşürüyor hem de kan şekerini dengeleme özelliğiyle dikkat çekiyor.
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