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Bağcılar'da, evine hırsız girmesinden endişe duyduğu için altın ve parasını yanında taşıyan kişinin kaldırımda unuttuğu çantayı çalan şüpheli yakalandı.

Hukuk bürosunda çalışan bir kişi, 16 Kasım'da akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, eşi ve çocuğuyla birlikte aracının bulunduğu yerde kaldırımda bir süre bekledi.

Ardından ailesiyle birlikte araca binen kişi, içinde altın ve paraların bulunduğu çantayı kaldırımda unutarak bölgeden ayrıldı.

Çantayı iki şüpheliden biri alıp götürdü

Olay yerine bir süre sonra gelen iki şüpheliden biri, kaldırımdaki çantayı fark edip içini kontrol etti, ardından çantayı alıp götürdü.

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Mağdurun şikayeti üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açıktan hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Saha çalışması yapan ve kamera görüntülerini titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan kişinin M.M. (20) olduğunu belirledi.

Şüpheli, para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantayla evinde yakalandı ve gözaltına alındı.

Para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi

Yapılan incelemede çanta içerisinde 20 bin TL, 5 bin dolar, 500 avro ile altın bileklik, kolye gibi çok sayıda ziynet eşyası olduğu tespit edildi.

Mağdur kişiye, toplam değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan para ve ziynet eşyalarının tamamı eksiksiz olarak teslim edildi.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.M., emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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