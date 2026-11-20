Erzincan'da Geçit TOKİ halı sahasının tellerine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Halı sahada bir yavru kedinin tellere sıkıştığı ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşması üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yavru kedi tellerden çıkarıldı
Olay yerine ulaşan ekipler, teli keserek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarıp kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, yaşam alanına bırakıldı.
Kurtarma çalışmasının ardından ekipler itfaiye müdürlüğüne döndü.
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