5 yeni nesil anestezi cihazı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathanelerine kazandırıldı.
Cihazlar ameliyathanelerde hizmete alındı
Cihazlar, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hastaneye tahsis edildi ve ameliyathanelerde kullanılmak üzere hizmete alındı.
Cihazların gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olduğu, bu sayede ameliyat sırasında hastaların anestezi ve solunum yönetiminin etkin şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıdığı belirtildi.
Yeni cihazlarla hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının ve hastanenin ameliyathanelerindeki teknik donanımın güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
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