Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Bursa Şehir Hastanesinde 3 farklı branştan hekimin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 39 yaşındaki hastanın yumurtalıklarından toplardamarlar aracılığıyla kalbine kadar uzanan 32 santimetrelik nadir tümör çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de yaşayan Filiz İnal, 3 yıl önce düz kas kaynaklı iyi huylu tümör (leyomiyomatozis) nedeniyle ameliyat oldu.

Hastalık yeniden nüksetti

İnal'ın hastalığı, sağlığına kavuştuktan sonra aradan geçen zamanda sessizce nüksetti.

Yaklaşık bir yıl boyunca karında şişlik ve yürürken bacağında ağrı şikayetleri yaşayan İnal, Balıkesir ve İzmir'de tedavi imkanlarını araştırdı.

Reklam Reklam

Komşusunun yönlendirmesiyle Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman'a ulaştı.

Hastanede yapılan ayrıntılı incelemede, kalpte olduğu düşünülen kitlenin aslında yumurtalık bölgesinden başlayarak toplardamarlar üzerinden kalbe kadar uzandığı tespit edildi.

Prof. Dr. Nail Kahraman, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna'nın yer aldığı ameliyatla sağlığına kavuşan İnal, hastaneden taburcu edildi.

DHA Filiz İnal, Bursa Şehir Hastanesinde yumurtalıklarından kalbine uzanan 32 santimetrelik tümörün çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.

Kahraman: Kalbe kadar uzanan dünyada çok ender vakalardan birisiydi

Tümörün leyomiyomatozis kaynaklı olduğunu belirten Kahraman, bu tür kitlelerin yumurtalık çevresinde görülebildiğini ve bazen iliak (kalça bölgesi) damarlara ilerleyebildiğini söyledi.

Reklam Reklam

Kahraman, kitlenin kalbe kadar ulaşmasının dünya genelinde çok nadir olduğunu vurguladı.

Kitle vücutta çok uzun bir yol izlediği için 6 parça halinde çıkarıldı.

Kahraman, "Kalbe kadar uzanan dünyada çok ender vakalardan birisiydi. Ekip çalışmasıyla hastamızı sağ salim ameliyattan çıkardık. Bugün kontrolünü yaptık; karnında şişlik yok, nefesi rahat ve durumu gayet iyi" dedi.

DHA Bursa Şehir Hastanesinde 32 santimetrelik tümörü çıkaran Kalp ve Damar Cerrahisi, Üroloji ve Jinekolojik Onkoloji ekibi

Literatürde yaklaşık 650 vaka var

Hastanın yaşının genç olmasının ve literatürde bu tarz vakaların çok nadir olmasının dikkat çekici olduğunu dile getiren Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna, şöyle konuştu:

"Literatürü incelediğimizde yaklaşık dünyada 650 bu tarz bir vaka var ama bu denli uzanım gösteren, rahim alınması sonrası uzanım gösteren vaka sayısı oldukça az. Oldukça mutluyuz. Hastamıza sağlıklı, uzun bir ömür dileriz"

Reklam Reklam

DHA Bursa Şehir Hastanesi'nde 3 farklı branştan hekimin katılımıyla yapılan operasyonda, yumurtalıklarından kalbine uzanan 32 santimetrelik tümör 6 parça halinde çıkarıldı.

Üroloji ekibi de ameliyata katkı sağladı

Böbrek kitlelerinde ana toplardamara uzanan kısımlara hâkim olduklarını ve hastanın bu alandaki ameliyatını kendilerinin gerçekleştirdiğini ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, "Bu konuda Kalp-Damar ekibi yönetti, biz de yardımcı olarak batın içerisinde ana toplardamarın ve etrafının serbestleşmesinde, bunun idrar kanalına komşuluğundan dolayı üroloji olarak ekibe dahil olduk. Kitlenin çıkarılmasına biz de katkı sağladık" diye konuştu.

Ameliyatla yeniden sağlığına kavuşan İnal ise yaklaşık bir yıldır zorlu bir süreç geçirdiğini belirterek, "Bir komşumun yönlendirmesiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne geldim. Bir mesajla Nail Bey'e ulaştım. O mesajla sağlığıma kavuştum, kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.