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Bursa'da yaralı bulunan kızıl akbaba tedavi ve rehabilitasyonun ardından Uludağ'da doğaya bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 Ocak'ta yaralı bulunan kızıl akbabanın, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Bitkin ve yaralı haldeki hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki merkezde uzun süren tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçti.

Kanadındaki açık yara tedavi edildi

Sağ kanadında doku kayıplı eski açık yarası bulunan kızıl akbabanın tedavi sürecinde yara bakımı yapıldı, hasarlı ve ölü dokuların temizlenmesi ile doku iyileşmesi sağlandı.

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Doğada uzun süre beslenemediği için zayıflayan akbaba taze kemikli çiğ etten oluşan öğünlerle yoğun bir bakım ve beslenme programına alındı.

Yarası tamamen iyileştikten sonra kondisyon kazanması ve doğaya tekrar adapte olabilmesi için yırtıcı kuş uçuş alanına alınan hayvanın kaslarının güçlenmesi sağlandı.

Yaklaşık 10 aydır merkezde bulunan kızıl akbaba tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından Uludağ'da Bakacak mevkisinde doğaya salındı.

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Yaralarının iyileştiği ve güçlendiği gözlenen kızıl akbaba, kafesten salındığı anda uçarak bulutlarla kaplı Bursa manzarasında gözden kayboldu.

Yırtıcı kuş uçuş alanında güçlendi

Yarası tamamen iyileşen hayvan, kondisyon kazanması ve doğaya tekrar adapte olabilmesi için yırtıcı kuş uçuş alanına alındı, kaslarının güçlenmesi sağlandı.

Yaklaşık 10 aydır merkezde bulunan kızıl akbaba, Uludağ'da Bakacak mevkisinde doğaya salındı.

Yaralarının iyileştiği ve güçlendiği gözlenen kızıl akbaba, kafesten salındığı anda uçarak bulutlarla kaplı Bursa manzarasında gözden kayboldu.

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Mustafa Yılmaz Anadolu Ajansı Bursa'da yaralı bulunan ve Karacabey'deki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen kızıl akbaba, Uludağ'da doğaya bırakıldı.

Mustafa Yılmaz Anadolu Ajansı Yaralı bulunup Karacabey'deki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen kızıl akbaba, Uludağ'da Bakacak mevkisinde doğaya salındı.

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