Kaza, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa yönüne giden Sait Ö. yönetimindeki 16 ARC 48 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Çağcı’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çağcı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Çağcı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Sait Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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