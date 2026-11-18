Bursa'nın Kestel ilçesindeki Uludağ Göller Bölgesi'ne kamp yapmak için giden H. Y. A. (18) ile M. D.S.(17), mahsur kaldıkları yerden ekiplerce kurtarıldı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi sınırlarında yer alan Kilimli Göl mevkisinde meydana geldi.
İki arkadaş 112'yi arayarak yardım istedi
H. Y. A. ve M. D. S. tipi ile etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
Gençlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD acil müdahale ekibi, jandarma ve UMKE zorlu arazi şartlarında ortak bir arama kurtarma çalışması başlattı.
Güvenli bölgeye indirildi
Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışma sonucunda H. Y. A. (18) ile M. D.S.'nin yeri tespit edildi.
Bulundukları yerden alınan iki kişi, Alaçam mevkisindeki güvenli bölgeye indirildi.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, jandarma ekiplerince ailelerine teslim edildi.
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