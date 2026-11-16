Yenilebilir altınla kaplanan zeytinler, Arap ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Ürün, Türkiye’nin en kaliteli sofralık zeytinlerinin yetiştiği Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı bölgesinden temin ediliyor.

Üretim talep geldikçe yapılıyor

Zeytin ve zeytinyağı odaklı dijital pazar yeri platformunun kurucusu Levent Usluer, yaklaşık 150 üretici firmanın bu platformda yer aldığını söyledi. Usluer, sadece yurt dışına satış yaptıklarını ve talep geldikçe üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Usluer, "Yenilebilir altın kullanıyoruz. Zeytini altınla kaplıyoruz ve Orta Doğu ülkelerine, Dubai, Katar, Suudi Arabistan’a gidiyor. 100 gramı 500 dolar, yani kilosu 5 bin dolar ki TL bazında 250 bin liraya denk geliyor. Gemlik sofralık zeytinine katma değer kazandırıp ihraç ediyoruz" dedi.

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Bircan: Dubai’ye kadar gitmiş, çok mutlu olduk

Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Bircan ise gelişmeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bircan, "Siz zeytin üretiyorsunuz, demek ki kaliteli. Yani demek ki bir şeyler yapıyoruz. Böyle dışarıdan duyduğumuz vakit daha hoş oluyor yani. Siyah altın, burada işte. Katırlı Köyü Kooperatifi siyah altını burada. Ama Dubai’ye kadar gitmiş, çok mutlu olduk" diye konuştu.