16/11/2026, Pazartesi09:55
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın nakit serveti ilk kez ortaya çıktı16 Kasım 2026 09:45 PazartesiSON DAKİKA
Her bayram eski oturduğu mahalleye gidip bakın ne dağıtırdı?16 Kasım 2026 09:26 PazartesiSON DAKİKA
ABD’yi İran ile savaşa sürükleyen İsrail, Ortadoğu’da hiç beklemediği bir denklemle karşı karşıya kaldı16 Kasım 2026 09:00 PazartesiSON DAKİKA
Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı dizi için veda vakti geldi.16 Kasım 2026 08:27 PazartesiSON DAKİKA
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı 16 Kasım 2026 07:35 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
A Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitler

Zeytine lüks dokunuş: Altınla kaplanıp yurt dışına gönderiliyor

09:37, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Katırlı bölgesinden temin edilen zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak Dubai, Katar ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı bölgesinden temin edilen zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak Arap ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Yenilebilir altınla kaplanan zeytinler, Arap ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Ürün, Türkiye’nin en kaliteli sofralık zeytinlerinin yetiştiği Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı bölgesinden temin ediliyor.

Üretim talep geldikçe yapılıyor

Zeytin ve zeytinyağı odaklı dijital pazar yeri platformunun kurucusu Levent Usluer, yaklaşık 150 üretici firmanın bu platformda yer aldığını söyledi. Usluer, sadece yurt dışına satış yaptıklarını ve talep geldikçe üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Usluer, "Yenilebilir altın kullanıyoruz. Zeytini altınla kaplıyoruz ve Orta Doğu ülkelerine, Dubai, Katar, Suudi Arabistan’a gidiyor. 100 gramı 500 dolar, yani kilosu 5 bin dolar ki TL bazında 250 bin liraya denk geliyor. Gemlik sofralık zeytinine katma değer kazandırıp ihraç ediyoruz" dedi.

Bircan: Dubai’ye kadar gitmiş, çok mutlu olduk

Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Bircan ise gelişmeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bircan, "Siz zeytin üretiyorsunuz, demek ki kaliteli. Yani demek ki bir şeyler yapıyoruz. Böyle dışarıdan duyduğumuz vakit daha hoş oluyor yani. Siyah altın, burada işte. Katırlı Köyü Kooperatifi siyah altını burada. Ama Dubai’ye kadar gitmiş, çok mutlu olduk" diye konuştu.

Başlıklar :gemlik zeytinilevent usluerkatırlıyenilebilir altın
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Zeytine lüks dokunuş: Altınla kaplanıp yurt dışına gönderiliyor
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Katırlı bölgesinden temin edilen zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak Dubai, Katar ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.
1/4
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet