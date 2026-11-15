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Düğün salonunda kan döküldü: İki yaralı

23:30, 15/11/2026, Pazar
IHA
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Kavga ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da bir düğün salonunda gençler arasında çıkan kavga, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, darbedilen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi darp neticesinde yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında gençler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, darbedilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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Başlıklar :BursaDüğünKavga
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Düğün salonunda kan döküldü: İki yaralı
Kavga ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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