Bursa'da 2012'de kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun üst çene kemiğindeki diş işlemi parçasının DNA ile eşleşmesi, 14 yıllık soruşturmada yeni bulgu oldu.

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Bursa'da 2012'de kaybolan Mehmet Şahinoğlu ile 2 çocuk annesi Saime Sivri'ye ilişkin 14 yıllık soruşturmada, yıllar sonra ortaya çıkan adli bulgu dosyanın seyrini değiştirdi.

Şahinoğlu'nun üst çene kemiğinde bulunan ve 2011 yılında dişine yapılan işlemle eşleşen parça, cinayetin aydınlatılmasında önemli delil oldu. Aynı bölgedeki çalışmada Sivri'ye ait olduğu değerlendirilen, gömülmüş insan kemikleri de bulundu. Kemikler DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sivri evden kaçıp Osmaniye'ye gitti

Mehmet Salih A. (70) ile dini nikahla birlikte yaşayan Saime Sivri (45), 2012 yılında evden kaçtı. Osmaniye'de yaşayan ve önceden tanıştığı Mehmet Şahinoğlu'nun (49) yanına giden Sivri, burada resmi nikahla evlendi.

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Sivri'nin izini süren Mehmet Salih A., çiftin Osmaniye'deki adresini öğrendi. Şubat 2012'de adrese giderek ikilinin boşanmasını sağladı, Sivri'yi de alıp Bursa'ya döndü. Saime Sivri'den 26 Şubat 2012'den sonra bir daha haber alınamadı.

Boşanmanın ardından Şahinoğlu, evlilik vaadiyle S.D. isimli bir kadınla tanışmak için İstanbul'a gitti. Burada Mehmet Salih A. ile beraberindeki 3 kişiyi karşısında buldu. Bursa'nın Gemlik ilçesine getirilen Şahinoğlu'ndan da 10 Ekim 2012'den itibaren haber alınamadı.

DHA

Tutuklanan 4 kişi sonradan serbest bırakıldı

Saime Sivri'nin kızı ile Mehmet Şahinoğlu'nun kardeşi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. Şahinoğlu'nun Gemlik'e getirildiği bilgisi üzerine, Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'nde Mehmet Salih A.'ya ait olduğu bilinen bir villada arama yapıldı. Herhangi bir ize rastlanmadı.

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Mehmet Salih A.'nın oğlu Fırat A., Mart 2012'de tabancayla canına kıymış olarak bulundu. İntiharın nedenine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kayıp ihbarlarının ardından aralarında Mehmet Salih A.'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Mehmet Salih A. dahil 4 kişi tutuklandı, şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

DHA

Ormanda bulunan parça Şahinoğlu'na ait çıktı

Eylül 2015'te Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkisindeki ormanda yangın ihbarında bulunuldu. Bölgeye giden ekipler yanmış kemiklerle karşılaştı. Kemikler yandığı için DNA çalışması yapılamadı.

Şahinoğlu ile Sivri'den uzun süre haber alınamadı. 2022 yılına gelindiğinde tanık ifadelerine göre soruşturmayı derinleştiren ekipler, yangının çıktığı ve kemiklerin bulunduğu bölgede yeniden çalışma yaptı. Bu çalışmada, bir insana ait olduğu değerlendirilen üst çene kemiğine (maksilla) uygulanan bir işlemin parçası bulundu.

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen parçanın Şahinoğlu'na ait olduğu ve onun 2011'de dişine yaptırdığı işlemle örtüştüğü öğrenildi. Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dosyadaki bu adli bulgu, sürecin en önemli delillerinden biri haline geldi.

DHA

Gemlik'te öldürülüp, Kestel'de yakıldığı belirlendi

Kestel'deki bulgunun ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, HTS kayıtlarını yeniden inceledi. Ekipler, 10 Kasım sabahı konuyla ilişkisi olduğu değerlendirilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğulları Faruk ile Fatih A. ve bir akrabalarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise firari olduğu anlaşıldı. Ekipler, Şahinoğlu'nun Gemlik ilçesindeki şüphelilere ait villaya getirilip öldürüldüğünü, ardından Kestel'in Ümitalan mevkisinde yakılarak yok edilmeye çalışıldığını tespit etti.

Şüphelilerin gözaltındaki işlemleri sürerken bir kişi tanıklık yaptı. Tanık, Saime Sivri'ye ait olduğunu iddia ettiği bir cesedin, Ümitalan'daki yangın bölgesi yakınlarında gömülü olduğunu söyledi. Tanık ifadesiyle harekete geçen ekipler, belirtilen bölgedeki çalışmada insan kemiklerine ulaştı. Kemikler DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kemiklerin kime ait olduğunun henüz belirlenmediği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğulları Faruk ile Fatih A. ve akrabaları S.G. olmak üzere 5'i tutuklandı. Diğerleri serbest bırakıldı.

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