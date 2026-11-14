Bursa'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalan Fatma Akbay (85), kazada sağ bacağını kaybetti. Tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza Çiçek Caddesi'nde yaşandı
Kaza, 11 Kasım'da saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Fatma Akbay'a beton mikseri çarptı.
Sağ bacağı mikserin tekerinin altında kalan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Akbay, vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneler arasında sevk edildi
Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Akbay, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavisi süren Fatma Akbay, 3 günlük yaşam mücadelesini sabaha karşı kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı
Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.