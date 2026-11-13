Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, bir okulda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgârın etkisiyle hızla kapanan sınıf kapısı, 13 yaşındaki öğrencinin parmağını kopardı.
Kapı aniden hızla kapandı
Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki Cerrah Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 13 yaşındaki Recep O., sınıf kapısından çıkmak istediği sırada şiddetli lodosun etkisiyle kapı aniden hızla kapandı.
Kapıya sıkışan öğrencinin sol el yüzük parmağı koptu.
Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kanlar içinde kalan öğrenci için okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlk tedavinin ardından öğrenci, ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma inceleme başlattı
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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