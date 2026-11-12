Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi’nde meydana geldi. Fatma A. yaya geçidinden yolun karşısına geçerken beton mikseri çarptı. Sağ bacağı beton mikserinin tekerinin altında kalan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Fatma A., vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Fatma A., ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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