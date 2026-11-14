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30 geleneksel gelin başlığı Bursa'da sergilenecek

11:25, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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Burcu İnanır KaragözAnadolu Ajansı
Anadolu'nun farklı yörelerinde kadınların yaşamlarına ilişkin mesajlar taşıyan geleneksel gelin başlıkları, Bursa'da yaşayan tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel'in çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Anadolu'nun farklı yörelerine ait 30 geleneksel gelin başlığı, 16 Kasım'da Bursa'da açılacak sergide ziyaretçilerle buluşacak. Tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel, "Başlıklar, kadının konuşmadan giydiği kıyafet ve taktığı aksesuarlarla kendini ifade etme biçimidir" dedi.

Bursa'da yaşayan tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel'in çalışmaları, Anadolu'nun farklı yörelerinde kadınların yaşamlarına ilişkin mesajlar taşıyan geleneksel gelin başlıklarını gelecek kuşaklara aktarıyor.

Yaklaşık 27 yıldır gelin başlıkları üzerine araştırma yapan Yüksel, son 17 yıldır çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini yaşatmak için il, ilçe ve köyleri dolaşarak geleneksel başlıkların hikayelerini araştırıyor.

Farklı yörelerde kullanılan başlıkların özelliklerini ve taşıdıkları anlamları inceleyen Yüksel, elde ettiği bilgileri el emeği tasarımlara dönüştürüyor. Geleneksel örnekleri özgün biçimlerine uygun hazırlamaya çalışan tasarımcı, çalışmalarını sergi ve defilelerle tanıtıyor.

30 Gelin başlığı 16 Kasım'da sergilenecek

Bursa'daki Tayare Kültür Merkezi'nde 16 Kasım'da açılacak sergide, Yüksel'in hazırladığı ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait 30 gelin başlığı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bir hafta açık kalacak sergide, gelin başlıklarının kültürel ve toplumsal anlamları da ziyaretçilere aktarılacak.

Burcu İnanır KaragözAnadolu AjansıAnadolu'nun farklı yörelerinde kadınların yaşamlarına ilişkin mesajlar taşıyan geleneksel gelin başlıkları, Bursa'da yaşayan tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel'in çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Her başlığın kendine özgü bir hikayesi var

Yüksel, beyaz gelinliklerin yaygınlaşmasından önce Anadolu'da renkli gelinliklerin ve farklı özelliklere sahip başlıkların kullanıldığını söyledi. Her başlığın kendine özgü bir hikayesi bulunduğunu söyleyen tasarımcı, bunların kadınların yaşadıkları olayları ve duygularını yansıttığını ifade etti.

Başlıkların hikayelerinin kendisini etkilediğini anlatan Yüksel, "Her birinin hikayesi çok farklı. Bazı kadınlar sevdiğine kavuşamamış, bazıları eşlerini düğünlerinin ardından askere uğurlamış ama onlar geri dönmemiş. Her başlık, farklı bir yaşam öyküsü barındırıyor." diye konuştu.

Renkler ve motifler mesaj taşıyor

Geleneksel gelin başlıklarında kullanılan renklerin, süslemelerin ve aksesuarların farklı anlamlar taşıdığını söyleyen Yüksel, bazı yörelerde kadınların ekonomik güvencesini de başlıklarıyla yanlarında götürdüğünü dile getirdi. "Penezli başlık" örneğini veren Yüksel, "penez" adı verilen paraların kadınların zor zamanlarında kullanmaları için aileleri tarafından başlıklarına dikildiğini anlattı.

Bazı yörelerde başlıklardaki renklerin de kadınların aile yaşamına ilişkin mesajlar taşıdığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Kadın başına kırmızı takmışsa ilk çocuğunun kız olduğunu, ikinci sıraya mavi bağlamışsa erkek çocuğu olduğunu ifade eder. Üçüncü sırada mor varsa 'Ben mutluyum' anlamına gelir. Başlıklar, kadının konuşmadan giydiği kıyafet ve taktığı aksesuarlarla kendini ifade etme biçimidir."

Başlıklarda gelin teli ve aynanın da önemli bir yeri olduğunu anlatan Yüksel, gelin telinin bereket, şans ve mutluluğu simgelediğine inanıldığını, gelinlerin telden kopardıkları parçaları arkadaşlarına verdiğini söyledi. Aynaların ise nazardan korunma amacı taşıdığına inanıldığını, iki ayna bulunması durumunda bunların kadın ve erkeği temsil ederek birbirlerine ayna olmalarını simgelediğini de ekledi.

Burcu İnanır KaragözAnadolu AjansıAnadolu'nun farklı yörelerinde kadınların yaşamlarına ilişkin mesajlar taşıyan geleneksel gelin başlıkları, Bursa'da yaşayan tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel'in çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Yurt dışından da talep görüyor

Her yöre, ilçe ve köyün kendine özgü başlıkları bulunduğuna dikkati çeken Yüksel, çalışmalarında özgün örnekleri korumaya ve kendi yorumunu katmamaya özen gösterdiğini söyledi.

Hazırladığı başlıklara yurt içinden ve yurt dışından ilgi olduğunu belirten Yüksel, Japonya ve Almanya'ya da çalışmalarını gönderdi. Kültürel değerlerin doğru tanıtılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayan tasarımcı, gençlerin geleneksel kültüre sahip çıkmasını istedi.

Başlıklar :hatice hanedar yükselgelin başlıklarıtayare kültür merkezibursa sergi
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30 geleneksel gelin başlığı Bursa'da sergilenecek
Anadolu'nun farklı yörelerinde kadınların yaşamlarına ilişkin mesajlar taşıyan geleneksel gelin başlıkları, Bursa'da yaşayan tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel'in çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor.
Anadolu'nun farklı yörelerinde kadınların yaşamlarına ilişkin mesajlar taşıyan geleneksel gelin başlıkları, Bursa'da yaşayan tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel'in çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor.
Anadolu'nun farklı yörelerinde kadınların yaşamlarına ilişkin mesajlar taşıyan geleneksel gelin başlıkları, Bursa'da yaşayan tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel'in çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor.
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