14/11/2026, Cumartesi11:30
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

Lodos yerini sağanağa bırakacak, sıcaklık hızla düşecek: ⚠️Meteoroloji saat verip uyardı14 Kasım 2026 11:00 CumartesiSON DAKİKA
Fırsatçılar pusuya yattı: 1 Ocak'ı bekliyorlar14 Kasım 2026 10:30 CumartesiSON DAKİKA
BEDAŞ duyurdu: Saatler sürecek! İşte mahalle mahalle liste14 Kasım 2026 10:15 CumartesiSON DAKİKA
ABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?14 Kasım 2026 10:00 CumartesiSON DAKİKA
İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladı14 Kasım 2026 09:00 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
ABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladıAmerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında

Üsküp'teki Osmanlı mirası Taşköprü 557 yıldır heybetini koruyor

11:17, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:23, 14/11/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Taşköprü

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Vardar Nehri üzerinde yükselen Osmanlı mirası Taşköprü, şehrin iki yakasındaki kültürleri birleştiriyor. Yapı, modern Üsküp ile tarihi Türk Çarşısı arasındaki bağı sağlıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Vardar Nehri üzerinde yükselen Osmanlı mirası Taşköprü, 557 yıldır heybetini koruyor. Asırlardır ayakta duran yapı, şehrin sembolü olarak adlandırılıyor.

Üsküp'ün merkezinden geçen köprü, şehrin iki tarafındaki kültürleri birleştirmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edildi

Taşköprü, Fatih Sultan Mehmed döneminde 1451-1469 arasında inşa edildi. Fatih Sultan Mehmed Köprüsü olarak da bilinen yapı, Vardar Nehri'nin kenarındaki iki kıyıyı olduğu kadar Üsküp'ün farklı dönemlerini ve toplumsal dokusunu da birbirine bağlıyor.

Yaklaşık 220 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 13 gözlü ve 1 mihraplı köprü, kentin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. Modern Üsküp ile tarihi Türk Çarşısı arasındaki bağı sağlayan yapı, tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

Köprü, kentin yalnızca Osmanlı geçmişini değil, farklı dini ve etnik toplulukların ortak şehir hafızasını da temsil ediyor.

Depremlerden savaşlara tanıklık etti

Asırlar boyunca depremlerden savaşlara kadar birçok yıkıcı olaya tanıklık eden Taşköprü, bu dönemlerde oluşan hasarlar nedeniyle onarım ve restorasyon çalışmalarından geçirildi.

Üsküp'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan yapı, tarih boyunca şehrin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürüyor.

Kemerlerinin ve taş yapısının dekoratif ve mimari aydınlatma çalışmaları, Esenler Belediyesi, Halkbank ve Üsküp Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı. Aydınlatma, köprünün şehrin gece görüntüsüne kattığı zenginlikle dikkatleri çekiyor.

Üsküp'ün buluşma noktaları arasında

Taşköprü, bugün de Üsküp'ün sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip. Günün her saatinde köprüden geçen insanlar, bir yandan şehrin modern yüzüne ulaşırken diğer yandan tarihi Türk Çarşısı'nın sokaklarına açılıyor.

Köprü bu yönüyle yalnızca iki yakayı birbirine bağlayan bir ulaşım güzergahı değil, Üsküp'ün geçmişi ile bugünü arasında kurulan güçlü bir bağ olarak öne çıkıyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mimari özellikleri, Üsküp'ün tarih boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yaptığının önemli göstergelerinden biri. Vardar Nehri'nin üzerinde yükselen köprünün kemerleri, yüzyıllardır değişen şehir siluetine tanıklık ederken kentin tarihi kimliğinin korunmasında da önemli bir rol oynuyor.

Şehrin önemli buluşma noktalarından biri olan yapı, Üsküp'ün yerel halkı için taşıdığı anlamın yanı sıra kenti uluslararası alanda tanıtan tarihi simgeler arasında yer alıyor.

Başlıklar :taşköprüüsküpvardar nehrikuzey makedonya
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Üsküp'teki Osmanlı mirası Taşköprü 557 yıldır heybetini koruyor
Taşköprü
1/4
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet