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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Vardar Nehri üzerinde yükselen Osmanlı mirası Taşköprü, 557 yıldır heybetini koruyor. Asırlardır ayakta duran yapı, şehrin sembolü olarak adlandırılıyor.

Üsküp'ün merkezinden geçen köprü, şehrin iki tarafındaki kültürleri birleştirmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edildi

Taşköprü, Fatih Sultan Mehmed döneminde 1451-1469 arasında inşa edildi. Fatih Sultan Mehmed Köprüsü olarak da bilinen yapı, Vardar Nehri'nin kenarındaki iki kıyıyı olduğu kadar Üsküp'ün farklı dönemlerini ve toplumsal dokusunu da birbirine bağlıyor.

Yaklaşık 220 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 13 gözlü ve 1 mihraplı köprü, kentin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. Modern Üsküp ile tarihi Türk Çarşısı arasındaki bağı sağlayan yapı, tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

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Köprü, kentin yalnızca Osmanlı geçmişini değil, farklı dini ve etnik toplulukların ortak şehir hafızasını da temsil ediyor.

Depremlerden savaşlara tanıklık etti

Asırlar boyunca depremlerden savaşlara kadar birçok yıkıcı olaya tanıklık eden Taşköprü, bu dönemlerde oluşan hasarlar nedeniyle onarım ve restorasyon çalışmalarından geçirildi.

Üsküp'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan yapı, tarih boyunca şehrin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürüyor.

Kemerlerinin ve taş yapısının dekoratif ve mimari aydınlatma çalışmaları, Esenler Belediyesi, Halkbank ve Üsküp Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı. Aydınlatma, köprünün şehrin gece görüntüsüne kattığı zenginlikle dikkatleri çekiyor.

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Üsküp'ün buluşma noktaları arasında

Taşköprü, bugün de Üsküp'ün sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip. Günün her saatinde köprüden geçen insanlar, bir yandan şehrin modern yüzüne ulaşırken diğer yandan tarihi Türk Çarşısı'nın sokaklarına açılıyor.

Köprü bu yönüyle yalnızca iki yakayı birbirine bağlayan bir ulaşım güzergahı değil, Üsküp'ün geçmişi ile bugünü arasında kurulan güçlü bir bağ olarak öne çıkıyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mimari özellikleri, Üsküp'ün tarih boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yaptığının önemli göstergelerinden biri. Vardar Nehri'nin üzerinde yükselen köprünün kemerleri, yüzyıllardır değişen şehir siluetine tanıklık ederken kentin tarihi kimliğinin korunmasında da önemli bir rol oynuyor.

Şehrin önemli buluşma noktalarından biri olan yapı, Üsküp'ün yerel halkı için taşıdığı anlamın yanı sıra kenti uluslararası alanda tanıtan tarihi simgeler arasında yer alıyor.