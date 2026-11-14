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Uzungöl Kış Festivali için hazırlıklar sürüyor: Hedef 500 bin ziyaretçi

10:23, 14/11/2026, Cumartesi
DHA
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DHA
Turizmi 4 mevsime yaymanın amaçlandığı 7 günlük festivalde kar oyunları, kayak ve kızak etkinliklerinin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için özel aktiviteler, konserler ile sürpriz gösteriler yer alacak.

Başta Körfez ülkelerinden gelenler olmak üzere her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Uzungöl’de ikincisi düzenlenecek ‘Kış Festivali’nde yaklaşık 500 bin doğa tutkununun ağırlanması planlanıyor. Uzungöl Festival Derneği Başkanı Yavuz İnan, “Festivalin ardından bile Uzungöl’de kış turizminin devam ettiğini göstermek istiyoruz” dedi.

Trabzon’da ikincisi düzenlenecek Uzungöl ‘Kış Festivali’ için hazırlıklar sürüyor. Festival 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve yaklaşık 500 bin doğa tutkununun ağırlanması planlanıyor.

Uzungöl Festival Derneği Başkanı Yavuz İnan, “Festivalin ardından bile Uzungöl’de kış turizminin devam ettiğini göstermek istiyoruz” dedi.

Karadeniz’de kar yağışıyla çevresindeki ormanın beyaza büründüğü dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yaz sezonunun ardından kış aylarında da çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başta Körfez ülkelerinden gelenler olmak üzere her yıl milyonlarca ziyaretçi burada ağırlanıyor.

Turizmi 4 mevsime yaymanın amaçlandığı 7 günlük festivalde kar oyunları, kayak ve kızak etkinliklerinin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için özel aktiviteler, konserler ile sürpriz gösteriler yer alacak.

Geçen yıl 210 bin kişi katıldı

İnan, festivalin ilk yılına ve bu yılki hazırlıklara şöyle değindi: “Geçen yıl yoğun bir festival geçirdik. Bunu da kendimize ödev edinerek ekibimizle birlikte hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 210 bin kişilik bir katılım oldu. Bu yıl da ziyaretçi hedefimizi 500 bin kişi olarak koyduk. Ona göre de yol alıyoruz ve 7 günlük bir program hazırladık. Geçen sene ilki gerçekleştiği için kapasitemiz düşük kaldı. İnsanlar otellerini açamadı. Çok kar ve soğuk vardı. Bu yıl hazırlıklıyız. Uzungöl’deki oteller hazırlıklarını yapıyor. Geçen sene yüzde 40 olan otel kapasitemiz bu yıl yüzde 100’e ulaştı. 10 bin kişilik yatak kapasitemiz var. Tarih açıklandıktan sonra pek çok otelde rezervasyonlar oluşturulmaya başladı”

DHA
DHA

Kış turizmi Karadeniz’e yayılacak

Sürpriz etkinliklerle Türkiye’nin en büyük kış festivalini gerçekleştirerek turizmi 4 mevsime yaymayı hedeflediklerini söyleyen İnan, “Rize’de, Ordu’da, Giresun’da Trabzon’da kış turizmi yaymak istiyoruz” diye konuştu. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Milletvekili Adil Bey ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun festivale büyük destek verdiğini belirten İnan, bu desteğe teşekkür etti.

Geçen yıl açılışı “Kalandar Gecesi” etkinliğiyle yaptıklarını hatırlatan İnan, bu yılın açılışı için ise şunları söyledi: “Bu sene daha büyük bir meşale gösterisi ile açılış yapacağız.” Festivalin 7 gün boyunca dolu dolu yaşanacağını da sözlerine ekledi.

Programda ulusal sanatçıların da yer alacağını ifade eden İnan, 28 sanatçının katılması planlandığını aktardı. Vatandaşları büyük sürprizlerin beklediğini belirten İnan, herkesi Uzungöl’e beklediklerini kaydetti. İnan, “Baktığımız verilere göre Uzungöl Kış Festivali, Türkiye’nin en büyük kış festivali.” ifadelerini kullandı.

Günlük 10 bin ziyaretçi kabul edebilecek olan Uzungöl’ün, ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği bildirildi.

DHA
DHA
Başlıklar :uzungöluzungöl kış festivaliyavuz inantrabzon
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Uzungöl Kış Festivali için hazırlıklar sürüyor: Hedef 500 bin ziyaretçi
Turizmi 4 mevsime yaymanın amaçlandığı 7 günlük festivalde kar oyunları, kayak ve kızak etkinliklerinin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için özel aktiviteler, konserler ile sürpriz gösteriler yer alacak.
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