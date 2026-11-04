Doğu Karadeniz'in 10 aylık ihracatı 1 milyar 504 milyon dolar

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 10 aylık döneminde Trabzon'dan 1 milyar 146 milyon 171 bin, Rize'den 153 milyon 516 bin, Gümüşhane'den 132 milyon 449 bin ve Artvin'den 72 milyon 527 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

İskender, ihracatta yıllık bazda Trabzon'da yüzde 26, Gümüşhane'de yüzde 60, Artvin'de yüzde 24 artış, Rize'de ise yüzde 5 düşüş görüldüğünü ifade etti.

Ocak-ekim döneminde yurt dışına satılan ürünlerin başında 720 milyon 863 bin dolarla fındığın geldiğini belirten İskender, bu ürünü 221 milyon 298 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin, 213 milyon 922 bin dolarla maden ve metallerin, 105 milyon 957 bin dolarla yaş meyve sebzenin takip ettiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 131 ülkeye ürün satıldığını ifade eden İskender, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin olduğunu belirtti.

İskender, bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 17, Rusya'ya yüzde 13, Gürcistan'a yüzde 15, Almanya'ya yüzde 84 ve Çin'e yapılan ihracatta yüzde 96 artış olduğunu kaydetti.

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