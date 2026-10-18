Emeklilere tek seferde 35 bin TL’ye varan ek ödeme müjdesi: Bankaların promosyon kampanyaları güncellendi

Ekim ayı itibarıyla milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek yeni bir promosyon yarışı hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere yönelik sundukları nakit destek paketlerini peş peşe güncelledi. Fatura ödeme talimatı, aktif kredi kartı kullanımı ve çeşitli ek avantajlarla desteklenen yeni kampanyalarda, tek seferde hesaplara yatırılacak tutar 35 bin TL gibi rekor seviyelere ulaştı. Peki, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor ve en yüksek promosyonu alabilmek için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? İşte bütçenize en uygun ödeme seçeneğini bulmanızı sağlayacak, banka banka güncel emekli promosyon fırsatlarının tüm detayları...